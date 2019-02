בית מכירות פומביות בגרמניה הכה גלים בכלי התקשורת העולמיים לאחר פרסומים כי עומדים להימכר שם ציורים של אדולף היטלר מראשית המאה ה-20, כמו גם חפצים אישיים שלו. מדובר בשני ציורים של הרודן הנאצי - אחד של דוגמנית ערום אלמונית והשני ציור נוף של אוסטריה, כיסא קש ואגרטל. החפצים עומדים להימכר בשבת הקרובה בבית מכירות פומביות בנירנברג. המחירים ההתחלתיים של הציורים עומד על כ-50 אלף דולר ומומחים מעריכים שהם יימכרו בכפליים מן המחיר הזה. בשנת 2015, ציור מים של טירת נוישוונשטיין שנחתם על ידי "א. היטלר" נמכר בכמעט 120 אלף דולר. המחיר ההתחלתי של כיסא הקש עומד על כ-7,000 דולר, בזמן שהאגרטל צפוי להתחיל מ-6,500 דולר - שניהם ממשכנו האישי של הפיהרר ושניהם מקושטים בצלבי קרס. Nazi swastika chair and Hitler-owned nude paintings auctioned in Germanyhttps://t.co/ET7dJPJRPK pic.twitter.com/6Dwodvtt1L — The Scottish Sun (@ScottishSun) January 31, 2019 Nude paintings and drawings by Hitler go up for auction pic.twitter.com/PnenVXFU98 — Syedih (@SyedIHusain) June 12, 2015 האגרטל וכיסא הקש, כמו רוב המזכרות הנאציות שנמצאות בשוק כיום, נלקחו על ידי חיילי בעלות הברית לאחר נפילת השלטון הנאצי. מכירה וקנייה של מזכרות נאציות מתקופת מלחה"ע ה-2 הינה חוקית בגרמניה, כל עוד החפצים נמכרים בתור "חפצי אומנות" או נקנים "למטרות חינוכיות, אומנותיות, מדעיות או לצורך מחקר". למרות זאת, מכירת מזכרות של הרייך ה-3 עדיין מוגדרת כמעשה שנוי במחלוקת - ובייחוד בגרמניה. אומנות מוקדמת של מנהיג המפלגה הנאצית מוגדרת נדירה מאוד ולכן היא נמכרת במחירים מופקעים, כמו גם מציפה את השוק בחיקויים. על פי הדיווחים, רשויות גרמניה החרימו 3 ציורים מזויפים של היטלר לפני קצת יותר משבוע. מדובר בציורי נוף מצבעי מים אשר עמדו להימכר בברלין לכל המרבה במחיר, אך רשויות האכיפה החרימו אותם לאחר שהם נבחנו על ידי מומחים ואובחנו כמזויפים. British soldiers have fun with a captured oil painting of Adolf Hitler. Kleve, Nr German & Dutch border #WWII pic.twitter.com/jqTCgy6Dkf — NFFC1865 (@richardgorman1) February 22, 2013 How Hitler's Watercolor Paintings Ended Up at a Military Base in Virginia — https://t.co/aMaJmsO8Al pic.twitter.com/XQaa2y5rTg — Mental Floss (@mental_floss) November 5, 2018 ציורים של אדולף היטלר מעוררים עניין גדול בקרב אספנים פרטיים. ידוע כיום רק על יותר מ-30 ציורים מקוריים שחתומים על ידי מנהיג המפלגה הנאצית, רובם צוירו בין השנים 1907 ל-1936. בארט דרוּג, עיתונאי גרמני, התייחס לאומנות של היטלר בטרם עלייתו לשלטון ואמר שאף אחד לא יודע מהי כמות הציורים המדויקת שלו. "ידוע על 33 ציורים ששרדו את מלחמת העולם ה-2", סיפר דרוּג. "4 מהם נמצאים בידי צבא ארה"ב, 20 מוצגים בגלריית אופיצי בפירנצה, 6 נמצאים בארכיון הראשי של בוואריה אשר במינכן ועוד 3 ציורים נמצאים בידיהם של אספנים פרטיים. למרות זאת, אף אחד לעולם לא יידע כמה תמונות בדיוק צוירו על ידי היטלר לאורך השנים". {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן