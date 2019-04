Teen tells police he is missing Illinois boy Timmothy Pitzen https://t.co/qe0vlF5qH3 pic.twitter.com/j2SQXsIVUo — New York Post (@nypost) April 3, 2019 תדהמה פשטה על תושבי ארה"ב לאחר שדווח כי ילד שנעדר מאז תחילת העשור נמצא משוטט ברחובות קנטאקי. עוברת אורחת זיהתה "נער מבוהל וחבול" שסיפר לה שהוא חצה את גבולות המדינות אוהיו-קנטאקי כשהיא ניגשה לעזור לו. מאוחר יותר, הוא טען: "אני טימות'י פיטזן". פיטזן, תושב העיר אורורה אשר באילינוי, נראה לאחרונה כאשר אמו אספה אותו מביה"ס לפני 7 שנים. על פי הדיווחים, השניים יצאו לחופשה בת 3 ימים, שכללה ביקורים בגני חיות ופארק מים, לפני שאמו שמה קץ לחייה במלונית. במכתב שנמצא ליד גופתה נכתב כי הילד עבר לחזקתם של אחרים וכי "לעולם לא ימצאו אותו". כעת, אותו נער משוטט מספר שהוא בעצם הוחזק בשבי במשך כל השנים הללו. Timmothy Pitzen's aunt told WBBM in Chicago that the family was asked not to come to Cincinnati until authorities can verify the boy found in Newport Wednesday is actually Pitzen.



She says they should know by Thursday afternoon: https://t.co/UFtloOwDr2 pic.twitter.com/i3sE7oToKc — Local 12/WKRC-TV (@Local12) April 4, 2019 גורמים ברשויות האכיפה של קנטאקי אספו את הנער והסיעו אותו לביה"ח לקבלת טיפול רפואי. שם, הוא סיפר שהוא ברח משני החוטפים שלו ששהו במלונית בסינסנטי, אוהיו. בדו"ח המקרה נכתב: "טימות'י תיאר את שני החוטפים כגברים, לבנים, שנראים כמו בודיבילדרים. לאחד היה שיער שחור ומתולתול, עם קעקוע של קורי עכביש על העורף. השני היה נמוך קומה עם קעקוע של נחש על הזרוע". גורמים במשטרת אורורה התייחסו לדיווחים ואמרו פועלים לאמת את זהותו של הנער. "אין לנו מושג אם זה אכן טימות'י פיטזן", סיפר הסמל ביל ראולי. "אנחנו לא יודעים אם זאת מתיחה. כמובן שכולנו מקווים שזה הוא, אבל אנחנו חייבים להיות חדשנים". STUNNING ESCAPE CLAIM: The FBI and local authorities are investigating a 14-year-old boy found in KY who says he escaped kidnappers and is Timmothy Pitzen, a child reported missing seven years ago when his mother committed suicide. @WhitJohnson reports. https://t.co/HbbiuPILoB pic.twitter.com/Vo88d0hj0x — World News Tonight (@ABCWorldNews) April 4, 2019 בני משפחתו של טימות'י ממתינים שרשויות האכיפה יאמתו את זהותו של הנער. אלנה אנדרסון, סבתו של טימות'י, סיפרה לכתבים של רשת ABC News: "אנחנו מקווים שזה באמת והוא, ושהוא בסדר. אנחנו מקווים מאוד שהוא יחזור אלינו. אם זה באמת הוא, אנחנו נשמח מאוד". {title}





