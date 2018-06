קהילות פעילי זכויות האדם והמדע סוערות בעקבות חשיפת יומני המסע של אלברט איינשטיין מהמזרח הרחוק, בהם הוא כתב את דעותיו הגזעניות כלפי התושבים המקומיים. על פי הדיווחים של כלי התקשורת הבריטיים, אבי תורת היחסות טייל בסין, סינגפור, הונג קונג ויפן בתחילת שנות ה-20 של המאה הקודמת והוא לא התרשם מתושבי סין, בלשון המעטה. איינשטיין כינה את תושבי האזור "אנשים תעשייתיים, מטונפים ורפי שכל". הפסקאות חשפו את דעותיו השליליות כלפי תושבי המזרח וזעזעו את אנשי קהילת המדע, אשר הכירו את הפיזיקאי בתור אחד מפעילי זכויות האזרח הגדולים בהיסטוריה. A post shared by Your Inner Monkey (@icinizdeki_maymun) on Jun 13, 2018 at 1:51pm PDT יומני המסע שלו פורסמו בשבוע שעבר וגרמו לדאגה רבה בקרב מדענים והיסטוריונים. דובר של אוניברסיטת פרינסטון, אשר הוציאה לאור את היומנים, התייחס לרשמים בהודעה לכלי התקשורת ואמר: "הכתבים הללו מעלים תהיות בנוגע להשקפות העולם שלו ותחושותיו לגבי גזע". באחת הפסקאות ביומן, איינשטיין כתב על תושבי סין: "אלו אנשים עם מנטליות של עדר. הם מזכירים רובוטים יותר מאשר בני אדם. אפילו הילדים שלהם חסרי רוח ומעוף". רק נזכיר, האדם שכתב את המשפטים הללו היה זה שהגדיר את הגזענות בתור "מחלה של האדם הלבן". A post shared by Mustafa Yağan (@yagan7334) on Jun 13, 2018 at 8:25am PDT בשלהי שנות ה-40, איינשטיין הפך לאחד החלוצים של קהילת המדע בתחום זכויות האזרח. בשלב מסוים, הוא אפילו התפקד לאיגוד הלאומי לקידום אנשים צבעוניים (NAACP) ואפילו קיבל תואר של כבוד מאוניברסיטת לינקולן, אשר הייתה מוכרת בתור המוסד האקדמאי הראשון בארה"ב שנתן תארים לבני הקהילה האפרו-אמריקאית. זאב רוזנקרנץ, סגן מנהל פרויקט ה-Einstein Papers בטכניון של קליפורניה, התייחס לטקסט השערורייתי בהודעה לכלי התקשורת ואמר שזה מדאיג מאוד. "אני לא יכול שלא לתהות כיצד בן אדם שהיה מוכר בתור הומניסט גדול כל כך יכול היה לכתוב פסקאות מן הסוג הזה?", אמר רוזנקרנץ. (מקור) {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן