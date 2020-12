צפר בריטי אלמוני הכה גלים בבריטניה, אחרי שחשף את מטמון המטבעות הגדול בתולדות הממלכה. התקרית התחוללה בתחילת השבוע ודווחה לראשונה במגזין Treasure Hunter המקומי. לטענת הצפר, הכל קרה בזמן שתצפת על בז שניהל מצוד אחר שתי ציפורים אחרות.

הוא הביט בקרקע וזיהה אובייקט נוצץ. כשהרים אותו, הוא נדהם לגלות שמדובר במטבע עתיק. הוא המשיך להסתכל סביבו ועד מהרה, זיהה מטבע נוסף במרחק של פחות ממטר. בשלב הזה הוא כבר הבין שייתכן שיש באזור מטבעות נוספים, אז הוא רץ לביתו להביא את גלאי המתכות.

