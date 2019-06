Nurse charged with killing 100 patients apologizes to families https://t.co/m1eoJvaElM pic.twitter.com/d9knYqUe1h — New York Post (@nypost) June 5, 2019 דרמה בבית המשפט כאשר אחד הרוצחים הסדרתיים הנוראיים ביותר בהיסטוריה של גרמניה הביע חרטה על מעשיו והתנצל בפני בני משפחות קורבנותיו. על פי הדיווחים של כלי התקשורת הגרמניים, נילס הוגל (42), אשר מואשם ברצח סדרתי, התנצל על מעשיו ביום רביעי האחרון במהלך הדיון המסכם. הוגל, אח במקצועו שעבד בשני בתי חולים בצפון גרמניה, הואשם ברצח של 100 ממטופליו. על פי כתב האישום, האח נהג לגרום לחולים במחלקתו ללקות בהתקפי לב על מנת שהוא יוכל לטפל בהם ולהחיות אותם. פרטי החקירה המזוויעים והיקף הקורבנות הבלתי נתפס הוביל את כלי התקשורת המקומיים להגדיר אותו בתור "הרוצח הסדרתי הגרוע מאז מלחמת העולם ה-2". BREAKING: German nurse Niels Hoegel has been jailed for life after being convicted of murdering 85 patients. More follows... pic.twitter.com/ImGg3TWUUI — talkRADIO (@talkRADIO) June 6, 2019 קורבנותיו של הוגל נעו בין הגילאים 36 ל-96 והיו מטופלים בשני בתי חולים – הראשון באולדנבורג (שם הוא עבד בין השנים 1999-2002) והשני בדלמונהורסט (שם הוא עבד בין השנים 2003-2005). במהלך המשפט, הוגל טען שהוא אכן יזם את מותם של 43 מטופלים, הכחיש את מעורבותו ב-5 מקרים ואמר שהוא לא זוכר אם היה מעורב בטיפול של ה-52 הנותרים. התביעה דרשה להרשיע אותו ב-97 סעיפי רצח שניתן, לכאורה, לקשור אותו אליהם. מצד שני, צוות ההגנה דרש זיכוי מלא ב-31 סעיפי רצח בטענה שלא ניתן להוכיח את מעורבותו בהם. "לא אנחנו וגם לא מר הוגל מכחישים את הקשר שלו למקרים הללו", אמר הסנגור אולריך באומן. "למרות זאת, ניתן להרשיע אותו אך ורק בפשעים שהוא ביצע ולא במעשים שהוא אולי ביצע". Life term expected for Germany's worst post-war serial killer.



Former nurse Niels Hoegel is accused of killing 97 patients aged between 34 and 96 by medical injection, gambling with their lives in an attempt to impress his bosseshttps://t.co/RLqMoc53fz pic.twitter.com/grVN0kP011 — AFP news agency (@AFP) June 6, 2019 הרוצח עמד ביום רביעי האחרון בבית המשפט המחוזי באולדנברג וביקש סליחה מבני משפחות הקורבנות. "אני רוצה להתנצל בפני כל אחד ואחד מכם על כל מה שעשיתי", אמר הוגל. "אני יושב פה היום, משוכנע שאני צריך לתת לכל אחד מכם (בני המשפחות) תשובה. אני מצטער". למרות ההתנצלות הפומבית שלו, רבים מטילים ספק בחרטה של הנאשם. כריסטיאן מרבאך, שסבו היה בין האנשים שנרצחו ודובר משפחות הקורבנות, התייחס להצהרות של הוגל ואמר שהוא מפקפק בכך שהדברים נאמרו בכנות. במידה והוא ימצא אשם, הוגל צפוי לקבל מאסר עולם (15 שנה לפחות לפני זכאות לחנינה) על כל אחד מסעיפי הרצח, מה שאומר שהוא לעולם לא יראה אור יום כאדם חופשי. {title}





