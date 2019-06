כלי התקשורת בבריטניה מדווחים על פריצת דרך בחקירת היעלמותה של מדלן מקאן. על פי הדיווחים בבריטניה, חוקרים מרשויות האכיפה בפורטוגל משתפים פעולה עם המשטרה המטרופוליטנית של לונדון בניסיון לאתר ולחקור חשוד מסתורי שככל הנראה היה באזור אלגרייב בזמן היעלמותה של הילדה. מקאן נעלמה בלילה של ה-3 במאי 2007, שעה שהוריה היו בארוחת ערב עם חברים במתחם הנופש "פראיה דה לוז". מאז, רשויות החוק בבריטניה השקיעו מאות אלפי ליש"ט בניסיונות למצוא את הילדה האבודה. כעת, מסתמן שהם "קרובים יותר מתמיד לפתור את התעלומה". BREAKING. Portugal police 'closing in on number one suspect' in Madeleine McCann case https://t.co/pXW9LJ9lC1 pic.twitter.com/DVy6HZ7EFN — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) June 21, 2019 העיתון "קוריו דה מנה" (Correio de Manha) מדווח כי חוקרים מהפוליסיה ג'ודיסיאריה (המשטרה הלאומית של פורטוגל) והסקוטלנד יארד חוקרים רמז בן 12 שנים, אשר נוגע ל"גבר זר" שנצפה באזור מתחם הנופש באותו לילה גורלי. חוקרים בריטים ופורטוגליים נועדו לאחרונה בפורטו, לראשונה מזה שנים. מסתמן כי הם מנסים לפענח את מקום הימצאו של אדם שהורשע בפשעי פדופיליה וביקר בפורטוגל באביב של 2007. Madeleine McCann: Police fly to Portugal to investigate new suspecthttps://t.co/TwKiwMfShl pic.twitter.com/CD95G1grJY — Daily Express (@Daily_Express) June 22, 2019 זו לא הפעם הראשונה שחוקרים בודקים את האפשרות שפדופיל אחראי על היעלמותה של מקאן. בחודש מאי האחרון, דיווחנו על כך שהמשטרה הלאומית של פורטוגל בדקה אפשרות שמרטין ניי, תושב גרמניה שהורשע בפשעי פדופיליה, קשור לתקרית המסתורית. כוחות המשטרה אימתו את הדיווחים על כיוון החקירה החדש והדגישו כי ניי אמנם מתאים לפרופיל של האדם המבוקש, אבל הוא לא החשוד העיקרי – האם הפעם הם מצאו את האשם האמיתי? כלי התקשורת הבריטיים סוערים בעקבות התקדמות הפרשה וכמובן מקווים מאוד שהיא תבוא לסיומה. {title}





