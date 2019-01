ניצול שואה בן 91 שחי בבריטניה הדהים את תושבי הממלכה לאחר שחשף כמה מחבריו לכיתה נרצחו על ידי הנאצים בתקופת מלחמת העולם ה-2. במהלך הפקת הסרט הדוקומנטרי "The Last Survivors", פרנק ברייט הציג את תמונת הכיתה שלו מפראג ובה 45 תלמידים – כמה שנים מאוחר יותר, למעלה ממחציתם נרצחו על ידי הצורר הנאצי. ברייט מספר שהוא נתקל בתמונה הישנה במרוצת השנים והחליט לערוך מחקר על חבריו. לאחר שגילה מי שרד ומי לא, הוא סימן את הקורבנות במדבקה אדומה. התוצאה היא תמונה מצמררת אותה ברייט מכנה "Red for Dead" (כלומר, אדום עבור מת), אשר מציגה את 27 בני כיתתו שנורו למוות, גוועו ברעב או מתו ממחלות במחנות הריכוז. FRANK Bright was 15 when he was sent to Auschwitz with his mother and vividly remembers the last time he saw her, before watching her...https://t.co/TKE2gEfnX7 pic.twitter.com/5dY2qUDKm0 — Networkofnews UK (@NetworkofnewsUK) January 27, 2019 בריאיון לכתבי ה-BBC, ברייט מתאר כיצד התעורר בו הצורך לחקור מה עלה בגורלם של בני כיתתו. "מכיוון שהיו לי את האמצעים ואת האנרגיה לעסוק בזה, החלטתי להציף את הזכרונות שלהם", הוא מספר, "אחרת הם פשוט יעלמו בתהום הנשייה". ברייט מוסיף שתמונת הכיתה היא טראגית במיוחד עבורו מכיוון שכל 27 הנערות והנערho שמתו לא הותירו אחריהם שום זכר. ניצול השואה מוסיף: "כולם נרצחו ללא שום סיבה". ברייט, הנער בשורה העליונה שממוקם חמישי מצד שמאל, מספר שהוא ואמו נשלחו אל מחנה ההשמדה אושוויץ זמן קצר לאחר שאביו נרצח. הוא נשלח לעבודות כפייה, בזמן שאמו נשלחה אל תאי הגזים – הוא היה אז רק בן 16. ניצול השואה מוסיף שהוא לא היה היחיד מבין בני כיתתו שנשלח אל מחנה ההשמדה. “They never really had a life at all.” Auschwitz survivor’s harrowing photo of Jewish schoolchildren marked “red for dead” as he reveals the Nazis killed more than HALF of his classmates, at least 27 of the 45 pupils from his Jewish school in Prague. https://t.co/nb35pGGQOU pic.twitter.com/snCnxjKOL5 — McKay Smith (@McKayMSmith) January 26, 2019 "היה נער ששמו פיק האוס, אשר נשלח לגטו בנובמבר של 1942", הוא מספר. "מאוחר יותר, הוא היה אחד מבין 2,038 בני אדם שנשלחו לאושוויץ ומתוכם, רק 144 שרדו. הוא לא היה אחד מהם". ברייט מוסיף כי הייתה נערה ששמה סוזאנה יוּנג אשר נספתה גם היא במחנה ההשמדה באוקטובר של 1944. ניצול השואה נזכר בתלמידה אחרת ומוסיף: "הייתה ילדה אחת יפהפיה, אדיטה. אני חושב שהייתי מאוהב בה, אבל מעולם לא חשפתי את זה בפניה. היא נשלחה גם כן לאושוויץ, היא לא שרדה". אף אחד לא יודע בדיוק כמה אנשים נשלחו אל אושוויץ בתקופת מלחמת העולם ה-2, אך מומחים מעריכים שבין השנים 1940 ל-1945 נשלחו למחנה ההשמדה כ-1.3 מיליון בני אדם – ומתוכם לפחות 1.1 מיליון אנשים מצאו את מותם בדרך כזו או אחרת. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן