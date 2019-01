חוקרים מקראיים חוששים לגורלה של פסגה בערב הסעודית, אשר נתפסת בעיני רבים בתור אחד האתרים הקדושים ביותר בעולם. מדובר בפסגת הר ג'בל אל-לוז (הר השקדים), ששוכנת בגבולה הצפון-מערבי של ערב הסעודית עם ירדן ובה משה רבנו קיבל, לכאורה, את עשרת הדיברות – כלומר, זוהי הפסגה של מעמד הר סיני. על פי הדיווחים, הנסיך הסעודי, מוחמד בין סלמאן, מתכנן לבנות באזור מגה-עיר ששמה נאום, אשר תהיה גדולה פי 33 מלונדון. עלות הפרויקט מוערכת בכ-500 מיליארד דולר וגבולותיה יעברו באזור ההר שנישא לגובה של יותר מ-2,500 מטרים. הידיעה הסעירה חוקרים ואנשי דת שונים, שחוששים שמא הפרויקט יסכן את "האתר הקדוש". View this post on Instagram A post shared by عبدالله النجم (@100_l) on Jan 27, 2018 at 8:16pm PST הטענה כי ג'בל אל-לוז היה המיקום של מעמד הר סיני האמיתי שנויה במחלוקת בקרב ארכיאולוגים וחוקרים מקראיים. היא נסמכת בעיקר על תיאורים של ההר בתנ"ך, אשר מייחסים לו מראה שרוף ומושחר. מהבחינה הזאת, חוקרים מסוימים גורסים כי ההר לא יכול להיות "ההר השרוף" כי האדמה מורכבת בעיקר מאבני גרניט ואנדזיט אשר נותנים לה גוון חום בהיר – ומכאן השם: הר השקדים. למרות זאת, חוקרים רבים טוענים כי ישנן ראיות מוצקות שההר המדובר היה מעמד הר סיני האמיתי. ריאן מאורו, דוקומנטריסט ואנליסט שמתמחה בניתוחי מצב של המזה"ת, טוען שאם פרויקט הבנייה השאפתני יצא לדרך, אז הסעודים ימחקו עדויות היסטוריות וארכיאולוגיות משמעותיות. "הבנייה הסעודית באזור עלולה להרוס ראיות קריטיות לכך שג'בל אל-לוז היה מעמד הר סיני האמיתי", סיפר מאורו בריאיון לכלי התקשורת בבריטניה. There is another thing which is bothering me is that Saudi Arabia is planning to build a mega city, named NEOM, which will be 33 times the size of New York and $500 billion will be invested in it.

It will be fully built by Israeli/Zionist/US/British companies.

מאורו אפילו טוען כי ארכיאולוגים מצאו באזור קבר אחים, שבו נקברו, כביכול, מאמינים שהתפללו לעגל הזהב. למרות זאת, חוקרים רבים מטילים ספק בטענה כי מעמד הר סיני התחולל על ג'בל אל-לוז ומעריכים כי המיקום האמיתי מצא בשטחי מצרים. (מקור)





