הסיפור על הכת השערורייתית של הגורו ההודי ראג'ניש, הידוע גם בכינויו אושו, ממשיכה להכות גלים ברחבי התקשורת העולמית. לאחרונה, שבועות ספורים לאחר שידור הסדרה התיעודית Wild Wild Country בנטפליקס, נחשפה תיקייה סודית מקומונת ראג'נישפוראם ובה מפורטים כל התכנונים לפגוע באנשים שהתנגדו למנהיג הרוחני. על פי הדיווחים של אתר האינטרנט Oregon Live , התיקייה נמצאה בשנת 1986, חבויה בתוך ארונית מגירות ישנה שהייתה בשטח הקומונה. מסתמן שהארונית נמסרה על ידי העוקבים של ראג'ניש לסוחר ירקות מקומי. זמן מה לאחר מכן, בנו בן ה-16 של הסוחר גילה את התיקייה מודבקת מתחת לאחת המגירות. בפנים הוא מצא מסמך באורך של 13 עמודים ובו פירוט של תוכניות לרצוח אנשים וגם מידע בנוגע למתקפה הביולוגית שאירעה באורגון ב-84'. Here are some of the intriguing excerpts in the 13 pages found hidden in a locked cabinet bought at the #rajneeshees commune and made public for the first time. And we put them side-by-side with actual news events and court documents. https://t.co/DM20W6v1Bc #wildwildcountry pic.twitter.com/jPWfTaJqrh — The Oregonian (@Oregonian) April 22, 2018 המסמך מציין את שם המעבדה שם העוקבים של ראג'ניש פיתחו את חיידק הסלמונלה שהופץ ברחבי 10 מסעדות בעיר דה דאלס. מסתמן שהם הכינו את החיידק במעבדה מאולתרת, אותה הם כינו: "The Chinese Laundry" (המכבסה הסינית). מטרת המתקפה הביולוגית הייתה להטות את הבחירות המקומיות וכתוצאה ממנה, למעלה מ-700 תושבים נפגעו ומתוכם 45 הזדקקו לסיוע רפואי. המסמך גם מציין כי בני הקומונה תכננו לפגוע במספר אנשים שהתנגדו לפועלו של ראג'ניש באורגון. על פי הדיווחים, הם ניסו לרצוח את ד"ר סוואמי דבראג' (הרופא האישי של ראג'ניש) על ידי זריקת אדרנלין, כי הם חשדו שהוא מסמם את מנהיגם הרוחני. כמו כן, הם תכננו לרצוח את הלן ביירון (בת קומונה לשעבר) שתבעה פיצויים מראג'ניש בעקבות אי-תשלום הלוואה בסך של 300 אלף דולר. New aesthetic: the Rajneeshpuram cult in Oregon from the 1980s pic.twitter.com/0ipx62Ooeo — lucas shanks (@lucasshanks) March 27, 2018 Dance, meditation, sexual freedom -and poisonings. Mysteries at #Rajneeshpuram's Oregon ranch ��http://t.co/8swGh7bXQs pic.twitter.com/58AYQyxOlU — BBC World Service (@bbcworldservice) August 21, 2015 הנער שמצא את המסמך, כיום בן 45, החליט לחשוף אותו בעקבות שידורה של הסדרה התיעודית בנטפליקס. כאשר הוא הראה אותו לבני משפחתו, אביו הפציר בו שלא לדבר על זה עם איש מחשש שבני הקומונה ינסו לפגוע בהם. עכשיו, אחרי 30 שנה, הוא החליט שזה הזמן המושלם לדבר על התגלית המדהימה שלו. נכון לרגע זה עדיין לא ידוע מי כתב את המסמך המסתורי, אבל ההערכה היא שזה היה אחד העוקבים של ראג'ניש שלא היה מרוצה מפועלם של בני הקומונה. רוברט וויבר, התובע במשפט המתקפה הביולוגית אמר: "הניחוש שלי הוא שמי שכתב את זה נגעל לחלוטין מכל המושחתים בראג'נישפוראם". {title}





