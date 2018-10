קורבן של אחת הרוצחות הסדרתיות הנוראיות ביותר בתולדות בריטניה דורש מהרשויות להעביר אותה מן המוסד הפסיכיאטרי שהיא מאושפזת בו לכלא רגיל. ברדלי גיבסון, אשר היה בן 5 כאשר בוורלי "מלאך המוות" אליט ניסתה לרצוח אותו, אמר שהרוצחת המתועבת "חיה כמו מלכה" במחלקה הסגורה של ביה"ח רמפטון.

אליט רצחה 5 ילדים במסגרת עבודתה כאחות בבי"ח במזרח בריטניה ונידונה ל-13 מאסרי עולם ב-1991. השופט לאת'ם אמר בזמן הכרעת הדין של אליט כי היא "אישה ערמומית ומניפולטיבית" שלעולם לא תשתחרר ממאסר. מאוחר יותר, דווח כי היא סובלת מתסמונת מינכהאוזן באמצעות שליח (MSBP) ומעשיה הגבירו את המודעות בקרב קהילת הרפואה להפרעה הנפשית.

בטרם הקראת גזר הדין, בית המשפט זימן שני פסיכיאטרים שונים על מנת לשמוע את דעתם בנוגע למתקן הכליאה הרלוונטי לאליט – כלומר, האם היא צריכה להיכנס לבית סוהר או להתאשפז במוסד פסיכיאטרי. בסופו של דבר, השופט לאת'ם השאיר את ההחלטה בידיו של מייקל האוורד – שר הפנים הבריטי באותה תקופה. 27 שנים מאוחר יותר, הרוצחת עדיין מאושפזת במחלקה סגורה – ולברדלי גיבסון נמאס מזה.

"היא פושעת, רוצחת ילדים", סיפר גיבסון, כיום בן 32, בריאיון לאתר ה-Dailymail. "היא חיה כמו מלכה ברמפטון. היא צריכה לרצות את עונש המאסר שלה מאחורי הסורגים". במרץ 1991, גיבסון אושפז במחלקה הפדיאטרית של ביה"ח גרנת'ם עם דלקת ריאות. לילה אחד, הוא אמר לאליט כי האינפוזיה שלו מכאיבה לו. במקום לעזור לו, האחות נתנה לו מנה כמעט קטלנית של אשלגן. בגיל 5, הוא לקה בהתקף לב, אשר גרם לרופאים לתת לו 8 מכות חשמל באמצעות דיפיברילטור. כעבור מאמצעי החייאה שארכו 32 דקות, חזר לו הדופק והוא שרד את התקרית.

