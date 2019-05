אם שנקראה להעיד נגד בעלה לשעבר בבית המשפט פרצה בבכי מול כל הנוכחים, לאחר שהיא נדרשה להקריא את המכתב האחרון שהיא כתבה לילדיה. אמבר קייזר העידה אתמול בערב נגד בעלה, טימותי ג'ונס הבן, אשר מואשם ברצח של חמשת ילדיהם - הצעירה ביניהם רק בת שנה. על פי הדיווחים, ג'ונס רצח את ילדיו באוגוסט 2014 במה שסנגוריו מגדירים בתור "התקף פסיכוטי". לטענתו, התקרית התחוללה לאחר שהוא גילה את ניית'ן, בנו בן ה-6, משחק עם שקע חשמלי ו-"מתכנן להרוג אותו" כלשונו. ג'ונס רצח את בנו בהתקף זעם ולאחר מכן, את אחיו ואחיותיו: מרה (8), אליאס (7), גבריאל (2) ואת אביגיל (1). שבוע וחצי מאוחר יותר, הוא העמיס את גופותיהם על רכבו ויצא משטחי דרום קרולינה כדי לנטוש אותם במקום מבודד. הוא נעצר כמה שבועות מאוחר יותר והודה בהאשמות המיוחסות לו. כעת, הוא נשפט על מעשיו הנוראיים. Updated mugshot of Timothy Jones Jr. @WLTX pic.twitter.com/lrZN5JfztY — Jacob Reynolds (@JRFromTheSouth) April 30, 2019 Powerful testimony from the mother of the five Jones children, Amber Kyzer. Tune in now https://t.co/sO3Bg2T2jp @wis10 pic.twitter.com/J7ezZka9hA — Caroline Hecker (@CHecker_WIS) May 20, 2019 כלי התקשורת המקומיים מדווחים כי ג'ונס נעצר על ידי המשטרה במיסיסיפי, לאחר ששוטר תנועה הבחין בריח חשוד שנידף ממכוניתו. "היה שם ריח של מוות", סיפר השוטר והוסיף, "אי אפשר היה להתעלם מזה". במהלך חקירתו, הוא הודה שרצח את חמשת ילדיו והוביל את כוחות המשטרה לגבעה הסמוכה לעיר קמדן, אלבמה, שם הוא החביא את גופותיהם. כעת, כמעט 5 שנים לאחר הרצח המחומש, הוא נשפט על מעשיו וטוען כי הוא פעל במהלך התקף פסיכוטי. על פי הדיווחים, צוות ההגנה שלו לא מתכחש לחומרת מעשיו, אך הם מדגישים כי הוא אינו שפוי בדעתו. למעשה, הם אפילו ניסו לבסס את טענותיהם על ידי הצגת צילומים של גופות הילדים, אשר נמצאו במצב של ריקבון מתקדם כי ג'ונס נסע איתם במכוניתו במשך 9 ימים. למרות זאת, השופט יוג'ין גריפית מנע את הצגת התמונות באולם. ביממה האחרונה, שישה ימים לאחר תחילת המשפט, נרשמה התפתחות דרמתית כאשר קייזר נקראה להעיד. במהלך העדות, היא הקריאה מכתב שהיא כתבה לבתה הבכורה, מרה, ובו היא מביעה צער על כך שהשניים התגרשו. "ילדים יקרים", היא קראה, "אתם כל עולמי, אתם הברכה של אמא ואבא". לפתע, היא עצרה את עצמה, קברה את פניה בידיה ופרצה בבכי. התקרית צולמה כולה במצלמות ששידרו את המשפט ובה ניתן לשמוע את קייזר צועקת: "הו אלוהים! הילדים שלי!". הנוכחים באולם דיווחו כי ג'ונס לא הביע אף רגש בזמן התפרצות האמוציות של קייזר. זמן קצר לאחר מכן, השופט הורה לסדרנים להוציא את המושבעים והודיע על הפסקה של חצי שעה. מאוחר יותר, אשתו לשעבר של ג'ונס חזרה אל דוכן העדים וענתה על שאלותיו של הסנגור. המשפט צפוי להמשיך ביממה הקרובה. על פי הדיווחים, ישנן ארבע תוצאות אפשריות לגזר הדין: אשם, אשם כתוצאה מאי שפיות, לא אשם כתוצאה מלקות נפשית ולא אשם. במידה והוא ימצא אשם, הוא עשוי לקבל גזר דין מוות. {title}





