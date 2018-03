משפט הרצח של סופי ליונט, האומנת הצרפתייה בת ה-21, ממשיך להכות גלים ברחבי בריטניה ולזעזע את אזרחי הממלכה. דיווחים ראשונים בנוגע לחקירת הרצח של האומנת הצעירה התחילו לצוף מאז תחילת המשפט בימים האחרונים – והם מציגים תמונה מטרידה במיוחד בנוגע לנסיבות הרצח שהתרחש בספטמבר האחרון. על פי הדיווחים בכלי התקשורת הבריטיים, ליונט נכלאה בביתם של בני הזוג סברינה קוידר ואויסם מדוני, לאחר שהתעורר חשד כי האומנת גנבה מקוידר תכשיטים. ריצ'ארד הורוול, התובע במשפט, גורס כי קוידר הטיחה האשמות מופרכות באומנת – למרות שמעולם לא סיפקה כל הוכחה או ראייה לכך. Sophie Lionnet trial: French nanny ‘murdered by employers’ https://t.co/yfp82V9s9K pic.twitter.com/fEUmGr12l7 — More UK News (@TweetMoreUKNews) March 19, 2018 "בני הזוג בסופו של דבר התעמתו עם האומנת, כלאו אותה בביתם והכריחו אותה להודות באשמה", אמר התובע, "הנאשמים התעללו ואיימו על סופי באופן שחורג מכל קנה מידה נורמלי או רציונאלי". הורוול טען לאורך הדיונים כי ליונט הודתה מפעם לפעם בהאשמות המיוחסות לה, אך חזרה בה מאוחר יותר. בשלב כלשהו בני הזוג התחילו להשתמש באלימות פיזית כלפי האומנת. "גופתה נמצאה עם שטפי דם על זרועה השמאלית, גבה ובית החזה שלה", אמר הורוול והוסיף, "נמצאו גם שברים בסטרנום (עצם החזה), בלסת וב-4 צלעות של המנוחה". התובע טוען כי ליונט מתה כתוצאה מהחבלות שנגרמו לה על ידי מדוני וקוידר. "השעות האחרונות בחייה של סופי ככל הנראה היו איומות", סיפר הורוול בזמן המשפט. לאחר מותה של ליונט, בני הזוג גם ניסו לטשטש את הרצח. מדוני וקוידר גררו את גופתה של האומנת אל החצר, שם הם ניסו לשרוף אותה – אך תוכניתם נכשלה. שכן מודאג שראה את הלהבות התקשר למוקד החירום והזעיק למקום את לוחמי האש, אשר מצאו את גופתה המפוחמת של ליונט. Royaume Uni – les meurtriers présumés de Sophie Lionnet devant la justice https://t.co/Upu8Hb2e5Z pic.twitter.com/2xMFx4TclR — Maden Groupe (@MadenGroupe) March 19, 2018 Sophie Lionnet death: Couple admit burning French nanny's body



A couple who deny murdering a French nanny have admitted they tried to dispose of her body by burning it.

https://t.co/VqExw61pR3 pic.twitter.com/gl3CREKz54 — The Graham Agency (@GrahamAgencyUK) February 11, 2018 התובע הוסיף כי בני הזוג תכננו לבדות סיפור על כך שהאומנת שבה לביתה בצרפת. "התוכנית שלהם הייתה לשרוף את שאריות הגופה ולהמציא סיפור שהוא חזרה לצרפת בנסיבות מסתוריות", סיפר הורוול, "כלומר, סתם עוד אדם שאבדו עקבותיו. כאילו ההיעלמות שלה לא קשורה אליהם". (מקור)





