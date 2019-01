בריחתה של ג'יימי קלוס מן החוטף שלה ממשיכה להכות גלים בכלי התקשורת העולמיים. אחרי 88 ימים בבקתה של ג'ייק פאטרסון, הנערה בת ה-13 הצליחה להימלט מן החוטף האכזר שלה, להזעיק את הרשויות ולהביא לתפיסתו. כעת, פורסמו תמונות ראשונות מן החדר הזעיר והקר שבו היא החוזקה בניגוד לרצונה במשך כל זמן היעלמותה. על פי הדיווחים של אתר ה- NY Post , הבקתה שבה ג'יימי הוחזקה הייתה בבעלות בני המשפחה של פאטרסון עד כשבוע לפני החטיפה של הנערה. כוחות המשטרה מספרים כי בקדמת המבנה ניתן לראות שלט עליו נכתב: "Patterson Retreat" – משמע שככל הנראה מדובר בבקתה שיועדה לחופשות או לציד. Inside the hell house of Jayme Closs's alleged kidnapper https://t.co/YW7712WDmJ pic.twitter.com/rKkSJQqXrg — New York Post (@nypost) January 14, 2019 No one suspected Jake Thomas Patterson in Jayme Closs kidnapping, murder case https://t.co/T22FZq4MTU pic.twitter.com/JZnRfnqg1H — New York Post (@nypost) January 12, 2019 כפי שניתן לראות בתמונות, סלון הבקתה כולל את המטבח והוא מכיל כמה כורסאות יחיד, טלוויזיה ומקרר. יתכן שהבקתה עדיין הייתה בשלבי בנייה, שכן לא הניחו שכבת עץ שתסתיר את חומר הבידוד על התקרה. על פניו, החלל המרכזי לא מעיד על פעילות חשודה כלשהי – המרתף, לעומת זאת, זה סיפור אחר לגמרי. ג'יימי קלוס נכלאה במרתף של הבקתה ובתנאים מחפירים. בתמונות שפורסמו נראה חדרון קטן, עם מזרון שהונח על הרצפה. למעט השמיכה שהונחה על המזרון, לא מסתמן שהיו מקורות חימום במרתף. קופסאות קרטון מפוזרות ברחבי החלל הזעיר, מה שמרמז על כך שהחדר יועד להיות מחסן. יכול להיות שגם החדר עדיין היה בשלבי בניה, כי ניתן לראות כמה חוטי חשמל חשופים. כמו כן, ישנן כמה בובות של חיות על המזרון עליו ישנה הנערה בזמן השבי שלה. Inside filthy cellar & cell & # 39; where Jayme Closs spent 88 days as a prisoner of a 21-year-old single https://t.co/EIhFxutNWr pic.twitter.com/CCGzMzbntC — N News (@N_News9) January 14, 2019 שוטרים שסרקו את אזור הבקתה סיפרו שניתן היה לראות באזור פחיות ריקות ובקבוקים של משקאות אלכוהוליים, כמו גם שקיות ריקות של צ'יפס. דבר נוסף שנמצא באזור היה שקיות ריקות של חיתולים לנשים מבוגרות, ממצא שהעלה סברות בקרב משתמשים ברשתות החבריות על כך שפאטרסון נהג לסמם את ג'יימי בזמן שהותה במרתף. כזכור, ג'יימי נחטפה לאחר שפאטרסון על פי החשד רצח את הוריה. פרטים נוספים על תקופתה החזקתה בשבי עדיין אינם ידועים, והמשטרה ממעטת לחשוף מה בדיוק קרה לנערה האמיצה. על כל השתלשלות האירועים והשאלות שעדיין נותרו בגדר תעלומה, תוכלו לקרוא כאן. {title}





