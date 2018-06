דרמה התחוללה במהלך המשפט של לואיס ודיוויד טורפין, הורי "בית הזוועה" אשר מואשמים בהתעללות של 13 מילדיהם: במהלך אחד הדיונים המשפטיים, צוות התביעה השמיע את הקלטת השיחה של בתם בת ה-17 אל שירותי ההצלה, ולפי דיווחים מהמשפט המתנהל שם ההורים היו בשוק מוחלט מזה.

התביעה השמיעה את הקלטת השיחה במהלך הדיון, ובה ניתן לשמוע את הנערה מתחננת לעזרה. "שתי אחיותיי הקטנות קשורות עכשיו בבית באמצעות שלשלאות", היא סיפרה בעוד קולה נשבר. "הן תמיד מתעוררות באמצע הלילה ובוכות. הן רצו שאני אתקשר למישהו. התקשרתי אליכם כדי שתעזרו לאחיותיי". מאוחר יותר, היא תיארה בפני המוקדנית כיצד הוריה התעללו בה ובשאר אחיה ואחיותיה.

Louise Anna Turpin and David Allen Turpin of California allegedly held 13 of their children captive, One of the latest allegations: the mom choked one of their kids for watching a Justin Bieber video https://t.co/QLo5KrnlZ8 pic.twitter.com/Sx2AfblTXp

HOUSE OF HORRORS: David and Louise Turpin, the parents accused of abusing and torturing their children in Perris, California, appeared in court for a preliminary hearing Wednesday, with a chilling 911 call made by their 17-year-old daughter who escaped the home played in court. pic.twitter.com/NKWHQ8ATFL