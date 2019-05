כוחות המשטרה של קפריסין מפרסמים עדכון לגבי פרשת "הרוצח הסדרתי הראשון של האי" ומדווחים כי נמצאה גופה חמישית שקשורה למסע הרצח של סרן ניקוס מטקסאס. ההערכה, נכון לעכשיו, היא שמדובר בילדה של אחת הקורבנות, אשר נרצחה על ידי הקצין הקפריסאי וגופתה הוחבאה.

פרשת הרוצח הסדרתי של קפריסין היא הפעם הראשונה שרשויות האי מתמודדות עם פשע מן הסוג הזה. עד כה, מטקסאס הודה ברצח של 7 קורבנות הכוללים 5 נשים ו-2 ילדות. למרות זאת, על פי הפרסומים של כלי התקשורת בבריטניה, הקצין עדיין לא הואשם בפשע. אמש פרסמנו ב-HIX על יוטיוברית אמריקאית שהצטלמה באגם מיסטרו, השוכן דרום מערבית לניקוסיה, ותיעדה מזוודה מסתורית שככל הנראה הכילה את גופתה של אחת הקורבנות – וכעת, מתברר שהיא לא הייתה המזוודה היחידה.

Cyprus update.

This fascist pig, named Nikos Metaxas, officer of the Greek Cypriot army, is a serial killer who targeted immigrant worker women and their children. So far, he has confessed to killing seven, two of them children. Four bodies have been found. pic.twitter.com/9mYK2XHqLw