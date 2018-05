Why did the Golden State Killer stop (assuming he did)? https://t.co/ZVkuRbBmH3 pic.twitter.com/cQeWFxMMfL — Mercury News (@mercnews) May 26, 2018 פרטים חדשים נחשפו בנוגע לאחד הרוצחים הכי אכזריים בהיסטוריה של מדינת קליפורניה. פול הולס, הקרימינולוג שהיה אמון על תיק החקירה של ג'וסף דיאנג'לו, הידוע בכינויו רוצח הגולדן סטייט (The Golden State Killer), סיפר לאחרונה כי מה שהוא וחוקרי המז"פ מצאו בדירתו של הרוצח הסדרתי זעזע אותו עד עומקי נשמתו. בריאיון לפודקאסט My Favorite Murder (הרצח האהוב עליי), הולס שיתף את מחשבותיו כאשר הוא נכנס לחדר השינה של הרוצח הסדרתי. "כשנכנסתי פנימה, ראיתי מחשב עם מגבת על המסך", סיפר הקרימינולוג, "עכשיו, אני מסתכל על זה וחושב לעצמי: 'מה זה? כיסוי למניעת אבק? או שהוא מנסה להאיר את החדר בתאורה קורנת?'". לטענתו של הולס, דיאנג'לו נהג לכסות את המסכים ברחבי הבית שלו במגבות, כולל את הטלוויזיה, במטרה לשכך את התאורה וליצור אווירה שמזכירה את שנות ה-70 – הימים שבהם הרוצח הסדרתי היה בשיאו. חדר השינה של דיאנג'לו וה"מזכרות" שלו | צילום: AP דיאנג'לו, שוטר לשעבר בשנות ה-70 לחייו, נעצר בחודש אפריל האחרון לאחר שחוקרים הצליחו להתאים את ה-DNA שלו לדגימות שנמצאו בזירות הפשע שלו. השוטרים שניהלו את החיפוש בביתו מצאו אינספור "מזכרות" שאסף מקורבנותיו, כולל: תכשיטים, כפתים, שרשראות ותליונים בצורת לב וגם מסיכות סקי בהם, ככל הנראה, השתמש בעת הפשעים שביצע. רבים מעריכים כי הוא היה הרוצח הסדרתי האכזרי ביותר שאי פעם פעל במחוזות קליפורניה – אפילו יותר מרוצח הזודיאק. על פי החשד, הוא רצח 12 אנשים, אנס כ-50 קורבנות ופרץ ליותר מ-100 בתים בקליפורניה בין השנים 1975 ועד 1986. הרוצח קיבל את הכינוי בתחילת העשור הנוכחי, לאחר שהתברר כי שורה של פשעים שבוצעו בשנות ה-70 וה-80 היו מעשה ידיו. בשנת 2013, העיתונאית מישל מקנמרה פרסמה תחקיר מקיף על שורה של פשעים מאותה תקופה שיוחסו למספר עבריינים, ביניהם: האנס מאזור איסט (East Area Rapist), אורב הלילה המקורי (Original Night Stalker) ורוצח קשר היהלום (Diamond Knot Killer). מאוחר יותר, היא הצליחה לפענח כי כל הפשעים בוצעו על ידי אדם אחד, ה-Golden State Killer. מסיכות הסקי של הרוצח. נהג לחטוף את קורבנותיו בשנתם | צילום: AP הולס מספר שניכר מהקלטות החקירה של דיאנג'לו כי הוא לא שיתף פעולה עם הרשויות לאחר תפיסתו. "ראיתי תיעוד באורך של 7 שעות מהחקירה שלו והוא פשוט לא מוציא מילה מפיו", מספר הולס. לטענתו, הרוצח נהג לעורר פחד נוראי בקרב קורבנותיו – אותם הוא נהג לחטוף מבתיהם בזמן שישנו – לפני שהוא היה אונס ורוצח אותם. בהמשך הריאיון בפודקאסט, הולס מגדיר אותו בתור "סאדיסט פסיכולוגי". (מקור) {title}





