10 התעלומות המסתוריות ביותר של העשור האחרון

אנחנו כן ב-HIX יודעים שהעשור האחרון, בדומה לאלו שבאו לפניו, היה גדוש בתעלומות הזויות שמאתגרות כל שביב של היגיון בריא. אנשים שנעלמו, חיות מסתוריות שתועדו, חלקי גופות שלא זוהו ועב"מים שגרמו למיטב אנשי האקדמיה לגרד את הקרקפת ולהצהיר על קיומם של חייזרים - בעשור הזה קיבלנו הכל, חוץ מתשובות.

הנה עשר התעלומות הכי מסקרנות של העשור האחרון, שיעסיקו את החוקרים הטובים בעולם עוד הרבה עשורים קדימה:

10. בתולת הים מקריית ים

השמועות על בתולת הים המקומית מתרוצצות כבר שנים, אבל היה זה בתחילת העשור שהיא החלה לתפוס בבת אחת את תשומת ליבם של רשתות טלוויזיה וסוכנויות ידיעות ברחבי העולם. למה? כי לראשונה אי פעם פורסם סרטון שתיעד, לכאורה, את היצור המיתי והפך לוויראלי.

זה קרה בשנת 2010. בסרטון, שגרף מיליוני צפיות, ניתן לראות כיצד שני תיירים אמריקאים מסתכלים על כמה סלעים בים שנשטפים על ידי הגלים. על אחד מהם, ניצבת דמות מסתורית ואפרורית שצבעיה משתלבים בצורה כמעט מושלמת עם סביבתה. לפתע, היא מפנה את תשומת ליבה אחורנית אל הצלם וקופצת מיד למים - האם מדובר בבתולת הים המסתורית? ובכן, הדעות לגבי הסרטון חלוקות עוד בימינו.

כך או כך, התקווה להיתקל בבת ים לאורך חופי ישראל רק גברה מאז, ובכל מקרה - זו לא התעלומה המסתורית היחידה שמעסיקה את הישראלים.

9. הגשש באוקיינוס השקט

new pub: cetacean feeding pits on the seafloor (~4,000 m deep) in the Clarion-Clipperton Zone (CCZ), equatorial Pacific - implications for deep sea mining https://t.co/EIvOpIWFgS pic.twitter.com/U0dXWuTFq8 — Robert Boessenecker (@CoastalPaleo) August 24, 2018

מחופי קריית ים, אל המצולות של האוקיינוס השקט. באוגוסט 2018, קהילת החוקרים הימיים נדהמה לגלות תופעה ביזארית בקרקעית האוקיינוס, כמה ק"מ מול חופי מקסיקו: גשש ימי זיהה עקבות מסתוריות בעומק של כמה קילומטרים מתחת לפני המים, ואף אחד לא מסוגל להסביר מה גרם להן להופיע.

גיאולוגים אפילו סיבכו את התעלומה מאוחר יותר כאשר הם טענו כי ה"עקבות" הן לא תוצאה של תופעת טבע, אלא שהן ככל הנראה נוצרו על ידי "בעל חיים גדול שמעולם לא נתקלנו בו בעבר".

לי מארש, חוקר ימי מאוניברסיטת סאות'המפטון בבריטניה, טען כי ייתכן שהשקעים הללו נוצרו על ידי לווייתנים מסוג ראשתן גדול ראש או לוויתן מקור (שכן מצאו בעבר עצמות של לווייתנים מן הסוג הזה על קרקעית האוקיינוס באזור). על פי התאוריה הזו, השקעים נוצרו על ידי הסנפירים של היונקים הימיים. אף על פי כן, מארש ממהר לסייג את דבריו ולהדגיש כי מעולם לא הוכח שהלוויתנים הללו מסוגלים לצלול למעמקים של 4 ק"מ מתחת לפני הים (כלומר, פי שמונה מן המעמקים שצוללות גרעיניות מסוגלות להגיע אליהם) וזו היא רק סברה אחת לתופעה המסתורית.

8. העב"ם האטלנטי

View this post on Instagram A post shared by Darrell miklos (@darrellmiklos) on Aug 2, 2018 at 8:01pm PDT

עקבות מסתוריות הן לא הדבר היחיד שחוקרים מצאו בקרקעית האוקיינוס באוגוסט של 2018. מחקר ימי שנערך באזור משולש ברמודה זיהה "אנלומליה מגנטית" מסתורית שמדענים עדיין לא הצליחו להסביר. החוקרים שזיהו את התופעה ראשונים היו בטוחים בהתחלה כי מדובר בשרידים של כלי שיט אבוד, אבל הם מהר מאוד הבינו שאם אכן מדובר באונייה כלשהי אז היא לא מן העולם הזה.

דארל מיקלוס, צוללן, צייד ספינות טרופות ואחד האנשים שאחראים על התגלית המסתורית, התראיין לגבי הממצא ואמר: "מעולם לא נתקלתי במשהו גדול כל כך מתחת למים. זה היה גדול מדי בשביל להיות ספינה, או כל דבר אחר שהוא מעשה יד אדם".

על פי ממצאי המחקר של מיקלוס ואנשי צוותו, מדובר באובייקט בלתי מזוהה עם כיפה גדולה במרכזו ועוד 15 שלוחות מסביבה שכל אחת מהן באורך של כ-100 מטר. כמו כן, קוטר האובייקט עומד על כ-300 מטרים לפחות. מומחה לגיאופיזיקה מבין אנשי הצוות העריך - על פי האלמוגים שכיסו את העצם - כי הוא קיים שם לפחות 5,000 שנה - מה לעזאזל זה יכול להיות?!

7. ה אומואמואה - עצם בלתי מזיק או גשושית מעולם אחר?

_OBJ

מכל תעלומות החלל שצצו בעשור האחרון, אין ספק שהאועמואמואה הוא המסקרן ביותר.

אומואמואה (בהוואית: "שליח מהעבר הרחוק המושיט יד אלינו"), הוא העצם הראשון בהיסטוריה שזוהה בוודאות כמי שבא מחוץ למערכת השמש שלנו, מכיוון קבוצת הכוכבים נבל. העצם זוהה ב-19 באוקטובר 2017, קצת אחרי שחלף בסמוך לכדור הארץ.

האובייקט המסתורי עורר התרגשות רבה בקרב מדענים, אבל ההתנהגות שלו עוררה גם הרבה מאוד סימני שאלה. מלבד העובדה שצורתו השטוחה והמוארכת פשוט לא התאימה לאף סוג ידוע של אסטרואיד או כוכב שביט, ההפתעה הגדולה ביותר הגיעה כשאומואמואה יצא ממערכת השמש שלנו: העצם המסתורי התחיל פתאום להאיץ.

פרופ' אבי לייב,

חוקר ישראלי-אמריקני וראש המחלקה לאסטרונומיה באוניברסיטת הרווארד, פירסם יחד עם עמיתיו מאמר חדש בכתב העת Astrophysical Journal, בו נטען כי העצם המסתורי אומואמואה "יכול להיות גשושית שנשלחה במכוון לקרבת כדור הארץ על ידי ציוויליזציה זרה".

לפני כשנה, התעלומה הזו כבר העסיקה את העולם כולו כאשר

הטענה הזו היא לא סתם תיאוריה, אלא מחקר מעמיק שמבוסס על חישובים מדויקים. רוצים להבין מה בדיוק גרם לו ולשאר כותבי המאמר להגיע למסקנה שהסעירה את העולם? קראו את הריאיון המלא איתו שפירסמנו כאן.

6. "המשגיח" מניו ג'רזי

כשבני משפחת ברודוס קנו אתם ביתם החדש בניו ג'רזי בקיץ של שנת 2014, הם לא תיארו לעצמם שהם הולכים להפוך למטרה עבור "סטוקר" פסיכופת שימרר להם את החיים.

מיד לאחר שרכשו את הנכס בשווי 1.3 מיליון דולר, הם החלו לקבל סדרת מכתבים מאיימים מאדם שמכנה את עצמו בתור "המשגיח" (The Watcher). במכתבים הקריפטיים שנהג לשלוח לבני המשפחה, "המשגיח" הגדיר את עצמו בתור הבעלים המקומי של הנכס והביע את מורת רוחו מנוכחותם במקום.

באחד המכתבים הוא אפילו הגדיר את ילדיהם בתור "Young Blood" ומנה שיטות עינוי שהוא מכיר. ההטרדות נגד בני המשפחה נמשכו שנים, במהלכן הם ניסו לברר את זהותו בכל שיטה אפשרית (כולל להתייעץ עם סוכני FBI לשעבר ואפילו לשכור חוקרים פרטיים) - אך הכל כשל. לא משנה מה ניסו - החוקרים המנוסים בעולם לא הצליחו לתפוס על חם את שולח המכתבים.

בדיקה של משפחת ברודוס בנושא העלתה כי בעל הבית הקודם ידע על המשגיח, אבל הסתיר מהם מידע עליו מחשש שזה ימנע מהם לקנות את הנכס - מה שכמובן נכון לחלוטין, כי מי יעבור לבית בו קורים דברים מלחיצים כאלה?

רבים ברחבי ארה"ב ניסו לעזור למשפחה לחשוף את זהותו של המשגיח, ללא הצלחה. לאחרונה, בני המשפחה הצליחו להיפטר מהטרדותיו של הסטוקר המסתורי, אבל רק אחרי שהם מכרו את הנכס באופן סופי. באשר לזהותו של "המשגיח"? היא מעולם לא התגלתה.

5. ציקדה 3301 - הצופן ששיגע את הרשת

Cicada 3301 was 100% a setup by the....... to lure the worlds best to work for the good guys! pic.twitter.com/nfhWeA0Nhf — Gerhardt vd Merwe (@GerhardtJvdM) November 29, 2019

ב-5 בינואר 2012, צופן מסתורי הופיע ברשת והסעיר את הגולשים. מורכב מחידות מתמטיות, רפרנסים ספרותיים ואיזכורים לפילוסופים שונים, זה היה קוד כמעט בלתי אפשרי לפיצוח. שנה מאוחר יותר, הופיע צופן חדש ובעל אותם מרכיבים. שנתיים אחרי הופעת הצופן המקורי, הופיע אחד נוסף. כולם קשים מאוד לפיצוח וכולם חתומים בידי גורם מסתורי: שם קוד "Cicada 3301".

אשפי מחשבים שונים ניסו את מזלם בפיצוח הקוד המסתורי, אשר הצריך מהם להיות מיומנים בטכניקות של אבטחת מידע וקריפטוגרפיה. אלו שהגיעו קרוב ביותר מצאו את עצמם מסתובבים ברחבי העולם (כולל ברוסיה, קוריאה, ספרד ופולין) בניסיון למצוא רמזים. אחרים ניסו לפתור את החידות באמצעות רמזים שנאספו בפורומים אינטרנטיים שונים, תקליטורים של לינוקס, אלבומי מוזיקה ועוד. בודדים הצליחו לפענח את החידה וגם אז, מעולם לא נחשפה המטרה האמיתית מאחורי הצפנים הללו.

באחד האתגרים שפורסמו, "Cicada 3301" כתב כי הצפנים נועדו למצוא "אנשים אינטליגנטיים" אבל הוא לא חשף לאיזו תכלית. לאורך השנים, צפו כל מיני השערות לגבי הצפנים לפיהן המטרה העיקרית של המחבר הייתה לגייס את ההאקרים המבריקים בעולם לסוכנויות ביון כגון ה-CIA או ארגון MI6. למרות זאת, התכלית האמיתית מעולם לא נחשפה.

4. מה עלה בגורלו של מייק מנסהולט?

Wer hat Mike Mansholt (18) gesehen? Deutscher Jugendlicher auf Malta vermisst: https://t.co/do5cjM9Ulr pic.twitter.com/7CetABHru9 — BILD (@BILD) July 24, 2016

פרשת מייק מנסהולט היא ככל הנראה אחת התעלומות האנושית הביזאריות והגרוטסקיות ביותר שעסקנו בה בהיקס. בקיץ של 2016, הנער גרמני בן ה-18 טס למלטה בשביל חופשת החלומות שלו. הוא היה אמור להעסיק את עצמו בכיבוש מסלולי אופניים על האי, חתירה בקייקים במי הים התיכון ולסייר בכל הגבעות המקומיות - כל זה לא קרה. במציאות, גופתו חסרת החיים נמצאה מול אחד הצוקים על האי, כחודש אחרי יום הולדתו.

הסברה הייתה שמייק נפל מאחד הצוקים וכך איבד את חייו. משפחתו כמובן לא יכלה לדעת מה באמת הייתה סיבת המוות משום שכולם היו בגרמניה. הידיעה על מותו של מייק זעזעה את בני משפחתו, אבל שום דבר לא יכול היה להכין אותם למה שיקרה לאחר מכן.

הנתיחה לאחר המוות לא הניבה שום ממצאים באשר לסיבת המוות - כלומר מייק לא נפל מצוק אחרת הדבר היה נראה על עצמות גופו ובחבלות פנימיות וחיצוניות. כמו כן, חפציו האישיים כולל תרמילו, מצלמת האקסטרים שלו, הטלפון הסלולרי, הארנק ואפילו כובעו, נעלמו באופן מסתורי מחדר המלון בו שהה או מגופתו.

עם חשיפת הגופה במכון הפתולוגי, אביו של מייק שהגיע לזהות את הגופה, נדהם לגלות שלא רק שהיא הייתה כבר במצב ריקבון מתקדם, אלא שכל איבריו הפנימיים נעלמו. בני המשפחה דרשו מרשויות מלטה למסור את איבריו, אבל אלו השיבו כי הגופה נמסרה אליהם בדיוק כפי שקיבלו אותה וטענו כי האיברים "התמוססו".

האב אף נסע למלטה בניסיון לקבל תשובות, אך ללא הואיל. המוות הלא מוסבר ושאר התעלומות הנוראיות סביב זה, גרמו למטיילים אירופאים צעירים לחשב מסלול מחדש ולחשוב מה לעזאזל היה יכול לקרות לנער המסכן שעלול לקרות גם להם. האם הוא נרצח אחרי ניסיון שוד כושל? האם הוא קורבן של סחר באיברים? האם הוא הכיר מישהו בטיול שרצה ברעתו? יותר משנתיים חלפו מאז התפוצצות הפרשה ועד היום איש לא יודע כיצד הנער מת באופן ודאי או מה עלה בגורל איבריו הפנימיים וחפציו.

3. מיהו הגולש Q?

View this post on Instagram A post shared by Slate France (@slatefrance) on Aug 8, 2018 at 12:47am PDT

מיהו הגולש Q? זוהי השאלה ששיגעה רבים מתושבי ארה"ב, אשר עקבו אחר משנתו בפורומים אינטרנטיים שונים. לכאורה, מדובר באדם המקורב לנשיא טרמאפ ומעדכן את הציבור לגבי פועלו מאחורי הקלעים נגד פקידי ה-Deep State של ארה"ב - והכל באמצעות הודעות קריפטיות בפורומים שונים (חלקם נסגרו על ידי גורמים כאלו ואחרים, צירוף מקרים?!)

הסברה הרווחת, לפחות לפי העוקבים שלו, היא שהגולש Q (או Qanon) הוא בעצם קצין בכיר בשירות המודיעין האמריקאי שמודע לפעילות הנשיא טראמפ נגד כוחות גלובליסטיים שמנסים לפגוע בממשל האמריקאי מבפנים. "האות Q היא רפרנס לסיווג הביטחוני שכביכול יש לו", מסביר פי. ג'יי. טוביה, כתב של רשת PBS. "לטענתו, אותם כוחות פועלים באופן שוטף עם משפחת אובמה, קלינטון, ג'ורג' סורוס ועוד בשביל לקדם אג'נדה של מיעוט שחי בארה"ב. על פי התאוריה שלו, הם מנהלים את המדינה במשך עשרות שנים".

הגולש Q סחף בשיאו מאות אלפי גולשים, שלא לומר - הטריף אותם עד כדי חוסר אמונה מוחלט בפקידי הממשל. ישנם אנשים שעדיין משוכנעים כי מדובר באדם בעל סיווג בטחוני בכיר בשל המידע האמין שהיה ברשותו. זהותו האמיתית? עדיין נותרה בגדר תעלומה.

2. כפות הרגליים של ים סליש

Port of Seattle Finds Severed Human Foot in Shoe, the 15th in Ongoing Salish Sea Foot Mysteryhttp://t.co/t4tInHMASu pic.twitter.com/DDpeQTzlK0 — Seattle Weekly (@seattleweekly) May 6, 2014

ים סליש מוכר לרוב האנשים בגלל שני דברים: ראשית, הוא שוכן מול חופי מחוז בריטיש קולומביה (קנדה) ומדינת וושינגטון (ארה"ב). שנית, הוא נוהג לשטוף כמעט בכל שנה כפות רגליים אנושיות אל החופים הללו. מדובר ככל הנראה בתעלומה הביזארית והמחרידה ביותר של העשור האחרון.

הפרשה החלה אי שם בקיץ של שנת 2007, כאשר תיירת מוושינגטון מצאה כף רגל אנושית על חופי האי ג'דדיה. האיבר נמצא בתוך נעל ריצה מסוג אדידס, לאחר שהוא ככל הנראה התנתק מרגלו של אדם שגופתו נרקבה במים. אז למה זו תעלומה של העשור הזה? משום שאז היה מדובר בכף רגל אחת, אבל בעשור הזה עוברי אורח באזור מצאו עוד 20 כפות רגליים נוספות בתוך נעלי ריצה - חלקן אפילו היו מחוברות אל עצמות השוק שלהן.

תיאוריות רבות הונחו על השולחן, אך אפילו לא תשובה אחת. זהותן האמיתית של רוב הקורבנות עדיין מוגדרת כתעלומה.

1. המטוס המלזי

View this post on Instagram A post shared by The Dark Things Podcast (@darkthingspodcast) on Nov 9, 2019 at 3:50pm PST

פרשת המטוס המלזי היא ללא ספק התעלומה הגדולה ביותר של העשור האחרון. ב-8 במרץ, 2014, יצאה משדה"ת בקואלה למפור טיסה 370 של מלזיה איירליינס לכיוון בייג'ינג - היא מעולם לא הגיעה אל יעדה ואף אחד לא יודע מה בדיוק עלה בגורלה.

הסברה הרווחת היא שהמטוס התרסק מסיבה לא ברורה בנקודה כלשהי באוקיינוס ההודי. לאורך השנים, נשלחו מספר משלחות חיפוש לסרוק שטחים של מאות אלפי קמ"ר בים הפתוח, כולן חזרו ריקות. מספר שרידים של כלי התעופה נמצאו על חופי האי ראוניון (השוכן מזרחית למדגסקר), כולל חלקים מן הכנף. למרות זאת, המטוס מעולם לא אותר בשלמותו. בהיעדר תשובות ודאיות, החלו להופיע מספר תיאוריות המסבירות מה קרה למטוס - חלקן קושרות את ולדימיר פוטין להיעלמות המסתורית ואחרות גורסות שהוא התרסק בג'ונגלים של קמבודיה.

אחד הסיפורים הזכורים שהפכו את העניין לתעלומה גדולה עוד יותר, הוא שבני משפחות הקורבנות טענו כי במשך כיומיים לאחר שהמטוס נעלם, הטלפונים של אבויהם האהובים עדיין השמיעו צליל חיוג כשאלו ניסו להתקשר אליהם.