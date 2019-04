ביום שני החל אחד מתיקי הרצח המתוקשרים ביותר במדינת מסצ'וסטס של השנים האחרונות ואיתו העדויות המצמררות מטעם התביעה. אמש, התובעים גרסו כי מת'יו בורג'ס (17) רצח את עמיתו לכיתה בתיכון לורנס, אשר בפאתי בוסטון, בגלל התקף קנאה קיצוני. על פי הדיווחים, הנאשם דקר למוות את לי מנואל וילוריה-פולינו בנובמבר לפני שנתיים. כמו כן, הוא מואשם כי קטע את כפות ידיו של הקורבן, ערף את ראשו וזרק את גופתו לנהר מרימק. החשד הוא שבורג'ס רצח את וילוריה -פולינו בגלל שהוא ראה אותו משוחח עם לילייני דג'יזוס (18), חברתו לשעבר של הנאשם. הנערה זומנה אתמול אל דוכן העדים וסיפרה על התקפי הזעם של בורג'ס. בעודה דומעת על הדוכן, היא סיפרה כיצד הוא גער בה בקפיטריה של ביה"ס על כך שדיברה עם וילוריה-פולינו ופלירטטה איתו. לטענתה, הוא כעס כל כך שמנהל התיכון סילק אותו בעצמו ממתחם האוכל. ג'יימס גוביטוס, סגן התובע הכללי של מחוז אסקס, הציג שורה של ראיות שכביכול מפלילות את בורג'ס, כולל הודעת טקסט שהוא שלח אל דג'יזוס. "כשאני חושב להרוג מישהו אני מחייך", כך לשון ההודעה. "זה כל מה שאני חושב עליו בחיי היומיום אבל אני שולט בעצמי. המחשבה הזאת קוסמת לי, המחשבה להסב כאב לאדם שנקלע אל דרכי או מנסה לפגוע בי". מעבר להודעת הטקסט המצמררת, התובע הציג תיעוד ממצלמות האבטחה בעיר שמציגות את בורג'ס והקורבן צועדים לכיוון הנהר. חקירת המשטרה העלתה כי השניים הלכו באותו יום אל גדות המרימק בשביל לעשן מריחואנה. חוקרים טוענים כי הם מצאו ברשותו של הנער גם פתק עם "רשימת מטלות" ליום הרצח, כגון: "שב אצלו בבית לבד, תביא תיק גדול, שים שקיות על הנעליים, תלבש בגדים שלא אכפת לך מהם…". מספר מקורבים של בורג'ס גם טענו במהלך החקירה שהוא התוודה בפניהם כי הרג את וילוריה-פולינו. למרות זאת, צוות ההגנה של הנער טוען כי אין הוכחות מוצקות לכך שבורג'ס אשם ברצח המזוויע. Opening arguments are set to begin this morning for Mathew Borges, a Lawrence teenager charged in the heinous death of another teen.https://t.co/PJ6GZ1MD58 pic.twitter.com/QYEeosIVyW — WBZ NewsRadio (@wbznewsradio) April 29, 2019 Opening statements underway in the the trial of Matthew Borges, the teen accused of decapitating his Lawrence HS classmate in 2016. Family of the victim, Lee Manuel Viloria-Paulino is in the courtroom. @7News #7News pic.twitter.com/rapnpmW4TM — Nathalie Pozo (@Nathalie7News) April 29, 2019 אד היידן, הסנגור של בורג'ס, גרס במהלך הדיון כי אף אחד מן הממצאים שנחשפו בחקירה לא מהווה הוכחה לכך שהוא רצח את וילוריה-פולינו. היידן הוסיף: "אין כלי רצח, אין כלים ששומשו לביתור הגופה, אין טביעות אצבעות, אין דם - למעשה, אין בכלל שאריות של DNA. התביעה סרקה אלפי הודעות טקסט של מרשי ואף אחת מהן לא מצביעה על כך שהוא אחראי לרצח הזה". הדיונים בתיק עדיין ממשיכים. למרות העובדה שבורג'ס רק בן 17, הוא נשפט בתור בגיר בגין רצח מדרגה ראשונה. נכון לעכשיו, הוא מוחזק במעצר ללא אפשרות לשחרור בערבות. במידה והוא ימצא אשם, בית המשפט עלול לדון אותו למאסר עולם. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן