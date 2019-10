אנשים רבים חולמים לברוח מהכל ולהתחיל מחדש. לרוב, זוהי רק פנטזיה. למרות זאת, ישנם אנשים שיכולים לעזוב את ביתם, את מקום עבודתם ואפילו את משפחותיהם ולעשות שינויים קיצוניים בחייהם - אך עבור חלק מהאנשים מסויימים גם זה לא מספיק. אנחנו מדברים על אלו שמחליטים שבשביל להתחיל מחדש, עליהם להרוג את האדם שהם היו פעם.

ההחלטה "לשים קץ לחייך" ולהתחיל מחדש יכולה להתקבל ממגוון סיבות. חלק מחליטים לעשות זאת בשביל להתחמק מחוב כספי, אחרים יזייפו את מותם בגלל מאסר עתידי ויש כמובן גם את אלו שיעשו זאת בשביל לפדות פוליסת ביטוח חיים. הנה כמה מהדוגמאות הבולטות ביותר ממהלך ההיסטוריה:

חבר הפרלמנט שטבע

זה היה נובמבר בשנת 1974 כאשר עובר אורח מצא את הבגדים של ג'ון סטונהאוס על חוף הים במיאמי. בימים הראשונים הסברה הרווחת הייתה שחבר הפרלמנט הבריטי טבע במהלך אימון שחייה או שכריש טרף אותו. למרות זאת, התיאוריה הזו החלה להתפרק לאט-לאט כאשר החלו להתברר כל מיני אי סדרים בהתנהלות הכלכלית שלו.

מה שהתחיל עם ראיות שמעידות על ניהול כושל של תקציבים ציבוריים הפך לחשד סביר למעילה בכספי עמותות שהוא ניהל בבריטניה. כחודש לאחר היעלמותו, סטונהאוס נמצא באוסטרליה יחד עם המזכירה האישית שלו, תחת זהות גנובה של תושב האזור שנפטר. הוא הוסגר לבריטניה, נשפט בעוון הונאה, הורשע ונאסר ל-7 שנים. מאוחר יותר, התברר גם שהוא היה מרגל מטעם שלטונות צ'כוסלובקיה.

הסופר שקפץ מצוק

קן קיזי מוכר לרוב בזכות הרגלי צריכת הסמים הפרועים שלו, כמו גם בספר חביב שהוא כתב שנקרא "קן הקוקיה" (אולי שמעתם עליו). יום אחד, אורח החיים שלו סיבך אותו עם הרשויות, כאשר שוטר עצר אותו בעוון החזקה של קנאביס. בתקווה להתחמק מן העונש, הסופר החליט שהוא יזייף את מותו.

קיזי החנה את הרכב שלו מול צוק בקליפורניה והותיר אחריו מכתב פואטי ורגשני, במחשבה שלחוקרי המשטרה לא יהיה בכלל ספק שהוא קפץ אל מותו. בפועל, כשהפתק נמצא הוא כבר חצה מזמן את הגבול אל מקסיקו. כלי התקשורת סיקרו את האירוע ודיווחו כי הסופר שם קץ לחייו, אך חוקרי המשטרה היו סקפטיים מאוד. הם חיפשו אותו במשך 8 חודשים עד שלבסוף, קיזי הסגיר את עצמו לרשויות ונידון ל-6 חודשי מאסר.

המוכר שלקה במחלת הפרה המשוגעת

ביום שחוזה סלבדור לנטיג הודיע לאשתו שלקה במחלת קרויצפלד-יעקב, עולמה התמוטט מרוב צער. קודם הוא הסתבך עם הלוואה של 2 מיליון דולר באמצעות מסמכים מזויפים ועכשיו זה? כמה מזל רע יכול להיות לבן אדם אחד?! למרות זאת, היה לה שביב של תקווה כאשר הוא אמר שעליו לעבור טיפול מציל חיים בקולומביה - אתם יודעים, המדינה הזאת שבה השירותים הרפואיים ממש-ממש מפותחים.

לנטניג המשיך לספר לאשתו את הסיפור הפרוע הזה ממש עד לרגע הטיסה שלו ורק אז הוא התוודה. לטענתו, הוא זייף את המחלה בשביל לחמוק מסוכן CIA שאיים לחסל אותו בגלל מעורבותו בהפיכה צבאית בדרום אמריקה - אמין, לא? בשלב הזה, הוא הצליח לשכנע את אשתו שיש רק דרך אחת להתחמק מהצרות: עליו לזייף את מותו בוונצואלה, אבל לא לפני שהוא יוציא שבע פוליסות ביטוח על שמו. לאחר שהוא "הומת" במרכז אמריקה, לנטיג שילם 5,000 דולר בשביל שיבריחו אותו בחזרה לארה"ב ושם הוא חי תחת זהות בדויה. העוקץ בסופו של דבר נחשף כאשר לנטיג ניסה להוציא דרכון אמריקאי תחת זהותו המזויפת. הוא הורשע בהונאה ונידון ל-14 שנות מאסר.

ראש העיר שמת מסכרת

בשנת 2010, לנין קרבלידו הפך למבוקש ברחבי מקסיקו בגלל חשד שהיה מעורב באונס קבוצתי 6 שנים קודם לכן. למרות זאת, כאשר חוקרי המשטרה הגיעו אל ביתו, בני משפחתו הציגו תעודת פטירה שבה נכתב כי הוא מת בעקבות התקף סכרתי. סעיפי האישום נמחקו, הרשויות עזבו את העניין וקרבלידו כמעט הצליח להתחמק מעונשו - כמעט!

3 שנים מאוחר יותר, קרבלידו החליט שזה יהיה רעיון טוב לרוץ לראשות עיריית סאן אוגוסטין אמנטגו, אשר בדרום-מערב מקסיקו. הוא סיפק ראיונות סוחפים, הצטלם עם התושבים, הבטיח לשפר את איכות החיים ובסופו של דבר, אפילו ניצח בבחירות - רק שאז המתחרים שלו החליטו לגגל את שמו ולחשוף את עברו הפלילי. ברגע שהרשויות הבינו כי הוא זייף את תעודת הפטירה, הוא נעצר בעוון מתן עדות שקר וחקירת מעורבותו באונס נפתחה מחדש.

איש העסקים שנעלם בים הצפוני

השנה הייתה 2002 כאשר ג'ון דרווין נעלם בים הצפוני באזור בריטניה. בזמן שבני משפחתו וחבריו התאבלו על מותו, אן, אשתו, הייתה היחידה שידעה את האמת - ג'ון זייף את טביעתו בים והלך להתחבא בבקתה שבבעלותם, עד שכספי פוליסת הביטוח שלו יועברו לאשתו. אך התוכנית לא התממשה כמתוכנן.

מה שתוכנן להיות שהות של ארבעה שבועות בבקתה התארך לארבע שנים. בזמן הזה, אן המשיכה לספר לכולם, כולל שני בניה, שאביהם מת בים. בשנת 2006, התוכנית השתנתה כאשר דרווין החליט לטוס לפנמה ולחזור לבריטניה תחת זהות בדויה, אך הוא כמובן זוהה. על כן, הוא טען כי הוא לקה באמנזיה. אם זה נשמע לכם לא אמין במיוחד, אז תדעו שאתם בחברה טובה כי גם השופט לא האמין לטענה הזאת ובני הזוג הואשמו בהונאה. השניים הורשעו וקיבלו עונש מאסר. אגב, אן קיבלה יותר בגלל שהיא סירבה להודות במעורבותה בפשע.

היפני שטבע בפיליפינים

בשנת 1994 נשטפה גופה אלמונית אל חופי מפרץ מנילה. טקשי מורי, אזרח יפני, יצר קשר בהול עם חוקרי מחלק הרצח המקומי ושילם להם סכום נאה עבור תעודת פטירה שמאשרת כי הגופה שלו. זמן קצר מאוחר יותר, הוא שרף את שרידי הגופה ושלח אותם אל בנו ביפן, יחד עם כל הטפסים הרלוונטיים. לאחר מכן, בנו תבע את חברת הביטוח שבה אביו הוציא פוליסת ביטוח חיים - כסף קל, לא? ובכן, לא כל כך.

המהירות שבה הרשויות המקומיות דאגו לשרוף את שרידי הגופה והעובדה שבני המשפחה בכלל לא היו שם לאורך התהליך העלו את החשד של גורמים בקונסוליה היפנית. לאחר ביצוע חקירה קצרצרה, הם הצליחו לזהות את מורי מתחבא בביתה של כלתו בפיליפינים. הוא הואשם בהונאה ובני משפחתו גורשו לפיליפינים.

המטיפה שנחטפה

איימי סמפל מקפירסון לא הייתה סתם מטיפה אוונגליסטית בשנות ה-20, היא הייתה ממש סלבריטאית. הדרשות שלה משכו קהלים אדירים והזכירו יותר הפקות של ברודוויי מאשר כל דבר אחר. מהבחינה הזאת, אתם עשויים לתאר לעצמכם את ההלם של בני הקהילה שלה כאשר דווח שהיא נעלמה מול חופי סנטה מוניקה בשנת 1926.

שבועות חלפו מאז התקרית וחלק מבני הקהילה שלה כבר החלו לחשוב שהיא טבעה בים. אז, משום מקום, היא הופיעה במדבריות מקסיקו. לטענתה, היא נחטפה על ידי בני זוג שדרשו עבורה כופר של חצי מיליון דולר ולא, הם ימכרו אותה לעבדות. מאוחר יותר, גורמים בכנסייה אישרו כי הם קיבלו דרישות כופר עבורה, אבל הם חשבו שמדובר בתרמית. מקפירסון אז טענה כי היא הצליחה לברוח מבני הזוג ולחזור לבני הקהילה שלה. למרות זאת, חוקרי המשטרה פקפקו בגרסתה, במיוחד לאור העובדה שהיא נעלמה בסמוך להיעלמותו של גבר אחר בקהילה - גבר נשוי. מקפירסון נעצרה מאוחר יותר והואשמה בשיבוש הליכי חקירה, אך סעיפי האישום בוטלו מאוחר יותר. למרות זאת, רבים במשטרה סברו עד יומם האחרון כי אותה "חטיפה" הייתה בעצם ניסיון של מקפירסון לזייף את מותה ולברוח יחד עם אהוב ליבה.

