אמבר קייזר הדהימה את הנוכחים בבית המשפט כאשר היא קראה לשופט שלא לדון את בעלה לשעבר למוות – למרות העובדה שהוא רצח את כל ילדיה. בקשתה של האם הגיעה כשבוע לאחר שהנאשם, טימותי ג'ונס בן ה-37, נמצא אשם בכל הסעיפים המיוחסים, הכוללים את הרצח של חמשת ילדיו. הפרשה המזוויעה נחשפה בקיץ של שנת 2014, לאחר שג'ונס נעצר על ידי שוטר תנועה וזה הבחין בצחנה איומה שנידפת מתוך רכבו. הוא נעצר, נחקר ומאוחר יותר, הודה כי רצח את כל ילדיו כמה ימים קודם לכן – הצעירה ביניהם רק בת שנה. The jury finds Timothy Jones guilty of killing his five children. @wachfox pic.twitter.com/4FM2TSYV9p — Myra Ruiz (@WACHMyraRuiz) June 4, 2019 Amber Kyzer asks jury for mercy for ex-husband who killed their 5 kids https://t.co/cRxU8XgKQa pic.twitter.com/hfEBiJhdfe — New York Post (@nypost) June 12, 2019 במהלך החיפושים במכונית של ג'ונס, חוקרים גילו מספר חפצים אשר שימשו כראיות למעשיו האיומים, כולל: דלי עם שאריות של כימיקלים, דם, רימות ובגדים של ילדים. במהלך החקירה שלו, ג'ונס טען שהוא שמע קולות בתוך ראשו שהציעו לו מה לעשות אחרי הרצח. בהקלטה שהושמעה במשפט נגדו, הנאשם נשמע אומר: "קול אחד אמר 'למה שלא תשרוף את הגופות?'. קול אחר אמר 'למה שלא תבתר אותם ותאכיל אותם לחזירים?'. עוד קול אמר 'למה שלא תשים אותם בבטון?'". אמבר קייזר, אמן של הקורבנות (מרה בת ה-8, אליאס בן ה-7, ניית'ן בן ה-6, גבריאל בן השנתיים ואביגיל בת השנה), הכתה גלים בכלי התקשורת בתחילת החודש שעבר, בעקבות עדותה המטלטלת בשימוע של בעלה לשעבר. האם הקריאה מכתב שכתבה לבתה הבכורה שבועות ספורים לפני הרצח, התקשתה לשמור על איפוק ופרצה בבכי. כעת, היא שבה לבית המשפט ובניגוד לכל הציפיות, ביקשה מהשופט לחוס על חייו של בעלה. קייזר אמרה: "אני שומעת מה הילדים שלי עברו וכאם, אם הייתה ניתנת לי ההזדמנות לקרוע לו את הפרצוף הייתי עושה זאת. הלביאה שבתוכי רוצה שהוא ירגיש את כל מה שהם הרגישו. למרות זאת, אני לא חושבת שיש לי את הזכות להרוג מישהו. האינסטינקט האימהי שלי אומר 'תהרגו אותו, ללא ספק', אבל אני מתנגדת נחרצות לעונש מוות". כלי התקשורת מדווחים כי ההליכים המשפטיים עדיין לא תמו וגזר הדין של ג'ונס עדיין לא נמסר. {title}





