גופותיהם של 7 מטפסי הרים נמצאו לאחרונה על רכס ההימלאיה, לאחר שהם הוגדרו כנעדרים בתחילת החודש. על פי הדיווחים, כוחות ההצלה ההודים הצליחו לאתר את גופותיהם של 4 בריטים, שני אמריקאים ואוסטרלית אחת, אשר היו חלק ממשלחת טיפוס של 12 אנשים שעשתה את דרכה אל פסגת הר נידחת באזור הנאנדה דווי – ההר השני בגובהו בהודו (7,434 מטרים מעל פני הים). כלי התקשורת בבריטניה מדווחים כי גופותיהם נמצאו בסמוך לקרחון בגובה של כ-5,300 מטרים מעל פני הים. כעת, הם מנסים לאתר את גופתו של הנעדר ה-8 והאחרון, אשר ממוצא הודי. The bodies of seven climbers who went missing in the Indian Himalayas last month were recovered by rescue teams, police say https://t.co/xT6x40MP1X pic.twitter.com/MetOnp05Gl — CNN Breaking News (@cnnbrk) June 23, 2019 The bodies of seven climbers who went missing last month have been recovered in the Himalayas https://t.co/1L1L2vDcJv pic.twitter.com/8DZAJnW2cN — BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) June 23, 2019 משלחת הטיפוס הבינלאומית הובלה על ידי מטפס ההרים הבריטי מרטין מורן – אדם עם למעלה מ-30 שנות ניסיון בתחום. קבוצתו עשתה את דרכה אל עבר פסגה שמעולם לא נכבשה ולזמן מה, עשה רושם שהמסע המפרך מתחולל כמתוכנן – עד שב-31 במאי, נותק עמם הקשר. ממאמצי חילוץ הנעדרים החלו לאחר שכוחות ההצלה איתרו את ארבעת המטפסים ששרדו את התקרית. מאוחר יותר, טייסים שסיירו בתוואי המשלחת הצליחו לזהות את גופות הנעדרים, אך לקח כמה שבועות לפני שהם הצליחו להנחית כוחות הצלה באזור בשל תנאי מזג האוויר. כעת, גופות 7 מטפסי ההרים הבינלאומיים הועברו לרשויות על מנת שמכרים וקרובי משפחה יוכלו לזהות אותם. נכון לעכשיו, עדיין לא ברור מה בדיוק גרם למותם של מטפסי ההרים, אם כי מסתמן שהסיבה היא סדרה של מפולות שלג שהתחוללו באזור. בני משפחתו של מרטין מורן, אשר היה בין ההרוגים באסון הטיפוס, התייחסו לתקרית בהודעה לכלי התקשורת ואמרו כי הם כואבים יחד עם בני משפחותיהם של שאר חברי המשלחת. "התקרית שהתחוללה באזור הנאנדה דווי היא טרגדיה איומה", נכתב בהצהרה של משפחת מורן. "כמשפחה, אנחנו חשים את אותו כאב ששאר מקורבי המטפסים שנהרגו חווים בשלב הזה". {title}





