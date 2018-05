Found by underwater robot, 'holy grail of shipwrecks' could be worth up to $17 billion https://t.co/zvAtQSm0Eq pic.twitter.com/0WnGlqOP1P — Circa (@Circa) May 24, 2018 הרשת סוערת בעקבות תגלית מדהימה שנמצאה במצולות שבסמוך לחופי צפון קולומביה. על פי הדיווחים של כלי התקשורת העולמיים, החוקרים האמריקאים שמצאו ב-2015 את ספינת ה'סאן חוזה' שטבעה באזור חצי האי בארו, לאחר קרב עם הצי הבריטי בתחילת המאה ה-18, סוף סוף סיימו לחקור אותו ומצאו בו אוצרות שלא יכולתם לדמיין אפילו בפנטזיות הכי פרועות שלכם. חוקרים של המכון האוקיאנוגרפי ע"ש וודס הול (WHOI) טענו בעבר כי התגלית של הספינה משמעותית כל כך בקהילת הארכיאולוגים התת ימיים, שהם כינו אותה "הגביע הקדוש של ספינות האוצר" - ואוי כמה שהם צדקו: מתברר שמדובר בספינת אוצר עם מטען מאסיבי של זהב, כסף, אבני ברקת וחפצים יקרי ערך אחרים ששוויים מוערך עכשיו בכ-10-17 מיליארד דולר. WHOI: New Details on Discovery of San Jose Shipwreck https://t.co/OjH47sIcfk pic.twitter.com/yFl12mVoM6 — CapeCodToday (@CapeCodToday) May 21, 2018 אתר האינטרנט Boston Magazine דיווח כי החוקרים שיתפו פעולה עם רשויות קלומביה בחיפושים אחר הספינה האבודה. הם השתמשו בגשש תת ימי מסוג REMUS 6000, עליו מורכבות מצלמות מן הסוג שתיעד את שרידי הטיטאניק וגלאים משוכללים מן הסוג שמצאו את שרידי המטוס Air France 447 שהתרסק בשנת 2011. לטענתם, ציידי אוצרות תרו את קרקעית הים במשך יותר מ-300 שנים בחיפושים אחר האוצר האבוד, אך מעולם לא מצאו אותו. מייק פורסל, ראש משלחת החיפוש, סיפר שהם הצליחו למצוא את שרידי הסאן חוזה לאחר שהגשש זיהה את התותחים של הספינה האבודה. "שרידי הספינה היו שקועים למחצה, אבל המצלמה של הגשש הצליחה לקלוט באחת הצלילות הרדודות את ההריסות", מספר פורסל. "הרזולוציה של התמונות הייתה גבוהה מספיק בשביל לזהות את עיטורי התותחים". {title}





