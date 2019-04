The body of missing Illinois boy Andrew "AJ" Freund has been found, authorities say. His parents are being charged in connection with his death. https://t.co/pZ6PUMy8E2 pic.twitter.com/M1Z0JiuR2W — CNN Breaking News (@cnnbrk) April 24, 2019 כלי התקשורת האמריקאים מדווחים על התפתחות מזעזעת בהיעלמותו של אנדרו "א.ג'." פרנד בן ה-7, אשר ככל הנראה נרצח באכזריות. בסוף השבוע האחרון, גופתו נמצאה בתוך יריעת פלסטיק וקבורה בשדה באזור העיר וודסטוק, כ-15 ק"מ מביתו בקריסטל לייק אשר באילינוי. כעת, דווח כי הוריו נעצרו ומואשמים ברצח שלו. היעלמותו של פרנד הכתה גלים ברחבי ארה"ב בשבוע שעבר, לאחר שהוריו דיווחו כי הילד נחטף בשנתו מביתם. למרות זאת, ימים ספורים אחרי התפוצצות הפרשה דווח על ידי המשטרה כי "לא נמצאה אינדיקציה לכך שהילד נחטף". זמן קצר לאחר מכן, הוריו של א. ג'. , אנדרו פרנד וג'ואן קאנינגהאם, הפכו לחשודים העיקריים בפרשה – ובסוף השבוע האחרון דווח על מעצרם. YOU TELL US: A mother and father were charged with killing their son. An autopsy revealed Andrew "AJ" Freund died from multiple blows to the head. Should Illinois reinstate the death penalty as punishment for those convicted of crimes such as this? MORE: https://t.co/wsOWZJJCfs pic.twitter.com/xF6s7gSfXq — FOX 32 News (@fox32news) April 25, 2019 על פי הדיווחים של סוכנות הידיעות NBC News, גופתו של הילד אותרה בקבר מאולתר ביום רביעי שעבר. מומחים לרפואה משפטית וחוקרי מז"פ מעריכים כי הוא נרצח על ידי הוריו 3 ימים לפני שהם דיווחו על היעלמותו. ממצאי הבדיקה שלהם העלתה כי הוריו הכריחו אותו לעמוד זמן ארוך במקלחת קרה והיכו אותו בראשו עם חפץ קהה עד למותו. קאנינגהאם ופרנד הופיעו בבית המשפט עוד בסוף השבוע שעבר, שם הערבות שלהם נקבעה לסכום של 5 מיליון דולר. עדי ראייה סיפרו כי בזמן שהשופט הקריא את סעיפי האישום נגד בני הזוג, קאנינגהאם בכתה בעוד שפרנד עמד בשקט. כל אחד מההורים מואשם בנפרד ב-5 סעיפי אישום של רצח בדרגה ראשונה. קאנינגהאם מואשמת בעוד 7 סעיפים, הכוללים: 4 סעיפי תקיפה בנסיבות מחמירות, 2 סעיפי הכאת ילדים ועוד סעיף על כך שהיא לא דיווחה על מותו של הילד הנעדר. פרנד מואשם בעוד 6 סעיפים, הכוללים: 2 סעיפי תקיפה בנסיבות מחמירות, 2 סעיפי שיבוש הליכי חקירת רצח, סעיף של הכאת ילד וסעיף נוסף על כך שלא דיווח על מותו של הילד. במידה והם יימצאו אשמים, הם צפויים לקבל מאסר עולם על מעשיהם. {title}





