בתקופה האחרונה כולנו הפכנו להיות סוג של תלויים באלכוג׳ל ובמחטאי הידיים, וברור למה - אין פעולה יותר קלה ופשוטה כדי להעלים את הקורונה מהידיים מאשר למרוח עליהם נוזל שמתייבש מעצמו תוך שניות. אלא שבחודש אפריל האחרון נפוצו ידיעות ברשת על כך שהשימוש במחטא ידיים עלול להוביל לתוצאה הרסנית במיוחד.

תמונה שנפוצה ברשתות החברתיות חשפה מה שנראה כמו נזק שנגרם למכונית לאחר שמחטא ידיים שהושאר בה התלקח באופן טבעי וגרם לשרפה. הפוסטים, שככל הנראה נפוצו בברזיל, הזהירו אנשים מפני השארה של ג׳ל לחיטוי ידיים במכוניות שכן הם עלולים להידלק מעצמם.

DON'T LEAVE YOUR HAND SANITIZER IN THE CAR!

A fire dept in Wisconsin posted this photo to social media to warn how dangerous it is to leave your hand sanitizer in the car on a warm/hot day.

( via Facebook/Western Lakes Fire Dept.) pic.twitter.com/YFhORqn39Q