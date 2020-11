בסרטון שהופץ לאחרונה בטיקטוק ומסתמך על גילוי מלפני מספר שנים, נטען כי מומיה חנוטה של נזיר התגלתה במונגוליה, ושלמעשה מדובר באדם חי השרוי במצב עמוק של מדיטציה.

הסיפור החל להתגלגל בשנת 2015 כאשר המומיה נמצאה לראשונה במחוז דרומי במונגוליה בשם Songinokhairkhan. עיתון ה- Siberian Times, שפרסם את הכתבה ב-2 בפברואר 2015, ציטט את מייסד המוסד המונגולי לאמנות בודהיסטית, באומרו: ״לאמה (מנהיג טיבטי בודהיסטי רוחני) יושב בתנוחת לוטוס כאשר רגליו שלובות, ידו השמאלית פתוחה וידו הימנית מסמלת את תורת הסוטרה. זהו סימן שהלאמה לא מת, אלא במצב עמוק של מדיטציה, לפי המסורת העתיקה של הבודהיסטים״.

