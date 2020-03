"רוסיה שחררה יותר מ-500 אריות לרחובותיה, כדי לוודא שאנשים נשארים בתוך בתיהם בזמן התפרצות המגפה הזו" - כך נכתב בצילום המסך של מה שנראה כמו דיווח חדשותי, אשר שותף ביומיים האחרונים ברשתות החברתיות.

מספר גולשים שטוענים כי הם גרים ברוסיה, הגיבו לפרסומים ואמרו שמדובר במקרה אמתי. "זה אמתי אלן, אני גר בסנט פטרסבורג, כולנו מפחדים לצאת החוצה למקרה שיתקפו אותנו", כתב למשל גולש בשם דני גרייסון. גולשים נוספים פשוט הגיבו ואמרו שמדובר בדיווח נכון. אבל האומנם?

Is this a wind up pic.twitter.com/sG4vnfnxAN — Lord Sugar (@Lord_Sugar) March 22, 2020

Russian president Vladimir Putin released 800 lions and tigers across Russia to devour anyone who comes out. Stay home or die hard. WONDERFUL! pic.twitter.com/wpsn016wC5 — Daybor (@Daybor) March 22, 2020

פוטין הוא אולי מנהיג לא צפוי - אבל לא, מאות אריות לא שוחררו ברחובות רוסיה כדי לאכוף את הבידוד. הכיתוב הוא פייק ניוז מוחלט - אבל תמונת האריה ברחוב דווקא לא. אז מה באמת עומד מאחורי התמונה הזו? ניוז משוגע לא פחות.

באפריל 2016, אריה בשם קולומבוס נלקח מתוך שמורת אריות בדרום אפריקה לצורך צילומי סרט ליד יוהנסבורג. חברת ההפקה שחררה את האריה בתוך רחובות יוהנסבורג, למרות שלא קיבלה אישור להסריט או להשתמש בו מבלי לסגור את הרחובות כראוי ובפיקוח בטחוני. שום נזק לא נגרם - אבל זה בהחלט הפחיד את התושבים.