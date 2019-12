דרמה בתחנת הדלק: אדם החשוד בחטיפת בתו בת ה-2 וניסיון הרצח של אמה נעצר על ידי המשטרה, לאחר שעוברי אורח זיהו אותו ועיכבו אותו במקום. ויקטור מנגה, החשוד, תועד מנסה לשבור את חלון הרכב שלו עם אבן אחרי שהוא נעל בפנים את בתו, בת'אני קרזה. בסרטון שצולם על ידי עדת ראייה ניתן לראות את האב מנסה לשבור את החלון, שעה שקבוצת אנשים מעכבים אותו. כמה שעות קודם לכן, הרשויות המקומיות פרסמו "התראת אמבר" (הודעת חירום שמופצת בכל הטלפונים הניידים ונוגעת לחטיפה בזמן אמת) עם כל הפרטים על חטיפתה של קרזה – כולל תמונה של מנגה. בעקבות ההתראה, עוברי אורח זיהו את האב ופעלו. Video captured by Tammy Hall, assistant manager of Old Cambria Marketplace and Shell station, shows good Samaritans detaining Victor Magana after a 12-hour kidnapping saga that started in San Jose. @mercnews story below https://t.co/TPznJ0Moo8 pic.twitter.com/hwpM4V9qfR — Dylan Bouscher (@DylanBouscher) December 17, 2019 התקרית צולמה יומיים אחרי שמנגה דקר את אמה של קרזה בביתה בסן חוזה. אנדרו טורס, שכן של קורבן התקיפה, תיאר מה התחולל באותו ערב ואמר: "השותפות שלי אמרו שאפשר היה לשמוע אותה זועקת 'הצילו! הצילו! אתה הולך להרוג אותי'. אז, אחת מהן הציצה מהחלון וראתה אותה מגואלת בדם בחצר שלה". האם פונתה במצב אנוש לביה"ח, שם הרופאים הצליחו לייצב את מצבה. האב נעצר יותר מ-320 ק"מ ממוקד הדקירה. אל אשקרופט, אחד האזרחים שזיהה את מנגה, תיאר את הרגע הגורלי בתחנת הדלק. "קפצתי מהמכונית ואמרתי לאשתי לצאת החוצה", סיפר אשקרופט. "חשבתי לעצמי 'זה אמיתי לחלוטין'. החניתי את הרכב שלי צמוד אליו והתקשרתי למוקד החירום". The San Jose PD just sent out these new photos. This is Victor Magana, his daughter Bethanie and a picture of a car similar to what Magana may be driving. We’re going on almost 9 hours since they were last seen. @KTVU #AmberAlert pic.twitter.com/neGa5VczLW — Sara Zendehnam (@szendehnam) December 16, 2019 שוטרים חילצו את קרזה בריאה ושלמה מהמכונית הנעולה, בזמן שמנגה נלקח למעצר. הילדה נמצאת עם גורמים מרשויות הרווחה ואמה עדיין מאושפזת במחלקה לטיפול נמרץ. דובר תחנת השריף המקומית הוקיר תודה לאזרחים שסייעו במעצר, אך ביקש כי להבא לא יפנו אל חשודים ופשוט יצרו קשר עם המשטרה.





