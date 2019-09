כלי התקשורת במזרח הרחוק מדווחים על התרסקות מטוס קטלנית שהתחוללה באיים הפיליפינים וגבתה את חייהם של כל הנוסעים. על פי הפרסומים, מטוס מסוג Beechcraft King Air 350, אשר נשא 9 נוסעים ואנשי צוות, התרסק בתוך מלון בעיר דיפלונג סיטי – והכל תועד על ידי המקומיים.

התקרית התחוללה אתמול (א') בשעות הצהריים, כאשר הטייס ככל הנראה איבד את השליטה על כלי התעופה בעקבות כשל במנועים. המטוס התרסק בסופו של דבר במלון מקומי ועלה בלהבות. קצין משטרה התייחס לתקרית ואמר כי כל מי שהיה על המטוס איבד את חייו ועוד שני עובדים מן המלון נפצעו במהלך התקרית. עוד דווח כי גופותיהם של הנוסעים נשרפו כליל והיה כמעט בלתי אפשרי לזהותם.

