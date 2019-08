קליפורניה: מטוס התרסק באוקיינוס השקט - והכל תועד במצלמות

View this post on Instagram A post shared by David Lesh (@davidlesh) on Aug 21, 2019 at 4:24am PDT דרמה בלב ים: טייס של מטוס קל והנוסעת שלו חולצו ממי האוקיינוס השקט, לאחר שהם התרסקו בעקבות כשל במנועים – והכל תועד במצלמות. דיוויד לש, טייס בן 34 ואושיית ספורט אקסטרים עם קרוב ל-40 אלף עוקבים באינסטגרם, התרסק עם כלי התעופה הפרטי שלו מול חופי קליפורניה, אחרי שהמנוע שלו נדם בגובה של כקילומטר מעל פני הים. בריאיון לכלי התקשורת המקומיים, לש טען כי עשה כל שביכולתו להפעיל את המנוע בשנית. "הייתי בערך בגובה של 3,400 רגל כשהמנוע כבה וניסיתי הכל כדי להחזיר אותו", הוא סיפר. "לא הייתה לי ברירה אלא לבצע נחיתת אונס באוקיינוס". Unbelievable video from pilot David Lesh, of the moment they see @USCGPacificSW come in for the rescue. His friend was flying near them when they crashed, circled around, and was able to guide USCG to their location. pic.twitter.com/SPdsuJpLpY — Ian Cull (@NBCian) August 21, 2019 ההתרסקות תועדה בזמן אמת על ידי נוסע במטוס אחר שחג מעל התקרית. ניתן לראות בסרטון כיצד המטוס הקל קופץ על פני המים כמה עשרות מטרים לפני שהחרטום פוגע במים וכלי התעופה נעצר. לש תיאר את הרגעים שאחרי הפגיעה: "לקחנו כמה דברים מהמטוס, כולל הטלפון הנייד ומפתחות המכונית ועלינו על הכנף. ידעתי שיש לי בערך חצי דקה לפני שמטוס יתחיל לשקוע". לש וחברתו שהו במים יותר מ-40 דקות לפני שהם חולצו על ידי משמר החופים. בזמן הזה, הם נאלצו להתמודד עם מי האוקיינוס האכזריים. "אחרי בערך 20 דקות במים, התחלתי לקפוא", הוא מספר. "מעבר לזה, היו מדוזות בכל מקום שעקצו אותנו בלי הפסקה". למרות זאת, איש האקסטרים מצא זמן בשביל לערוך כמה צילומי סלפי מחויכים ומשועשעים. UPDATE: Here’s video of the plane going down outside of Half Moon Bay. Pilot and passenger are ok. Friend was taking pictures of his new plane and shot this video. pic.twitter.com/VOTlczdqE7 — Ian Cull (@NBCian) August 21, 2019 השניים בסופו של דבר חולצו על ידי מסוק חילוץ של משמר החופים. מאוחר יותר, לש התייחס לתקרית בחשבון האינסטגרם שלו וסיכם: "חוויתי כשל במנוע מול חופי סן פרנסיסקו ונאלצתי לנטוש את המטוס באוקיינוס. צפתי במים וכמעט לקיתי בהיפותרמיה. תודה רבה למשמר החופים על החילוץ. בזכותם, יצאתי מהתקרית בלי שריטה". כמו כן, הוא הוסיף שבקרוב יפרסם את הווידיאו המלא מהתקרית – אז איך אומרים? נמשיך לעקוב.





