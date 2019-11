זוועה ברחובות מחוז ריו גראנדה דו נורטה: מוכרת בחנות בגדים נורתה בראשה במהלך שוד שהתחולל לאור יום. הקורבן, רנתה רנייל אלמיידה (23), שרדה את התקרית באורח נס ואושפזה בביה"ח במצב אנוש.

מצלמות האבטחה של החנות תיעדו את הרגע המזוויע שבו השודד נכנס לחנות כשהוא לבוש במעיל שחור וקסדת אופנוע. ניתן לראות כיצד הוא מורה על הלקוחות ללכת לחדר אחורי, לפני שהוא מפנה את תשומת ליבו אל אלמיידה ופוקד עליה לרוקן את הקופה. המוכרת הצעירה מרוקנת את תוכן המגירה ומגישה אותו לשודד. אז, הוא מפנה את האקדח אל ראשה, יורה ונמלט מהמקום בלי השלל.

ASSALTO OU CRIME PREMEDITADO? - Renata Ranyelle Almeida, 23, está internada em estado grave na UTI do Hospital Tarcísio Maia, em #Mossoró/RN, após levar um tiro no rosto em um suposto #assalto no último dia (23). A família suspeita de ex-namorado inconformado pelo fim do namoro. pic.twitter.com/CUbcEGSsyt