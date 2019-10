*אזהרה הכתבה עשויה להכיל תוכן קשה לצפייה* פעילי זכויות בעלי חיים ברחבי העולם זועמים בעקבות תיעוד מטריד מתוך מעבדה בגרמניה שעורכת ניסויים בבעלי חיים. על פי הפרסומים של ארגון Cruelty Free International (או CFI), מעבדת LPT, הסמוכה להמבורג, עורכת ניסויים בקופים, כלבים וחתולים, אשר נוגדים את כללי האתיקה המקומיים. מעבדת LPT עורכת ניסויים פרמקולוגיים שמטרתם לבדוק את דרגות הרעילות של תרופות מסוימים. שיטת הפעולה שלהם כוללת חשיפה של בעלי חיים למנות גדולות של תרכובות כימיות ולתעד את תגובתם הפיזית. כעת נחשף שצוות המעבדה עורך את הניסויים בחוסר מיומנות ובאכזריות יתרה. בסרטון שמתעד את המתחולל במעבדה ניתן לראות כיצד אנשי הצוות נוהגים בחוסר התחשבות ברווחת בעלי החיים ואף בברוטליות. כלבים צולמו בכלובים זעירים כשהם רובצים בהפרשות גופניות, הכוללות צואה ודם. חתולים תועדו עוברים מספר רב של הזרקות ומוחזרים לכלובים שלהם בעודם מתמודדים עם סבל רב. קופים מסוג מקוק מוחזקים במשך זמן רב כשהם קשורים בסדים מיוחדים, לפני שהם נחשפים לכמויות אדירות של כימיקלים רעילים. האדם שצילם על הסרטון סיפר שאנשי המעבדה אינם מיומנים בעבודתם, עובדה שניכרת בטיפול שלהם בבעלי החיים. במקרה אחד ניתן לראות כיצד דלת כלוב נטרקת על ראשו של אחד הקופים. כמו כן, הם נוהגים להשתמש במוט לולאה מתכתי שיצא משימוש כיוון שהוא פוצע את בעלי החיים. במקרה אחר דווח על כלב מסוג ביגל שכשכש בזנבו בזמן שנלקח להמתה, ראייה לחסך שלו בתשומת לב מבני אדם או כלבים אחרים. Secret video shot inside German testing lab shows ‘Barbaric’ tests on monkeys, dogs and cats https://t.co/KrF0oSOhKN #Animals pic.twitter.com/CWKSbUAz0d — Sebastian St. George (@YogaArmy) October 15, 2019 Secret video shot inside German testing lab shows monkeys screaming out in pain – Mirror Online https://t.co/kr7nOyArrA #news #breaking pic.twitter.com/AeFGSTEL1T — SAKAI HK (@hk_sakai) October 16, 2019 התיעוד זעזע פעילי זכויות בע"ח וגם מומחים בתחום הניסויים בתרופות. מומחה אחד סיפר לכלי התקשורת בבריטניה כי הניסויים כפי שהם תועדו בסרטון מגבירים כל כך את רמות המתח בחיות, שהם הופכים את כל התהליך לחסר ערך מבחינה מדעית. מישל ת'או, מנכ"לית ארגון CFI, התייחסה לתיעוד הזוועתי ואמרה: "החקירה שלנו חשפה את היחס המחפיר והסבל של בעלי החיים במעבדת LPT. מדובר בעברה על החוק הגרמני בפרט ועל חריגה מהתקנות האירופאיות בכלל. אנחנו קוראים באופן נחרץ לסגירה של המעבדה. מעבר לזה, אנחנו דורשים בחינה מדוקדקת של בדיקות הרעילות ברחבי אירופה ובריטניה. כל בדיקה שלנו, ללא יוצא מן הכלל, חשפה חריגה בוטה מן התקנות שאמורות למנוע התעללות, כמו גם סבל נוראי של בעלי חיים".





{title} תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן