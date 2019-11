פיאוואת האריקון, נער בן 17 מאודון תאני, צפון תאילנד, נמצא מת על ידי אביו בחדרו, לאחר לילה שלם בו שיחק משחקי וידיאו מול המחשב. על פי הממצאים, הנער חטף שבץ, התמוטט לקרקע ומת במקום. על שולחן הכתיבה שבחדרו נמצאו קופסאות טייק אווי ושתייה ממותקת. Piyawat Harikun Video Game Addict Dead https://t.co/3L0JPLXltp pic.twitter.com/URmDeoD5d4 — ItsBiography (@itsbiography) November 5, 2019

הוריו של האריקון סיפרו כי לקראת סוף חודש אוקטובר הנער, שהפך לגיימר מכור לחלוטין, החל להבריז מכמה שיעורים בבית הספר והתבודד בחדרו. לדבריהם, הוא היה ער בכל לילה, כל הלילה, ואז בבוקר הסיט את הווילונות והמשיך לשחק. ביום שני האחרון בשעות אחה"צ, האובססיה נגמרה בטרגדיה כאשר ג'אראנוויט, אביו של פיאוואת, מצא את גופתו חסרת החיים מוטלת על הרצפה ליד המחשב. "קראתי בשמו ואמרתי לו 'קום, קום', אבל הוא לא ענה. יכולתי לראות שהוא מת", סיפר האב. הוא ניסה לבצע פעולות החייאה בבנו, אך הבין מהר מאוד שזה חסר סיכוי. רופאים שבחנו את גופתו של פיאוואת קבעו שהוא מת כתוצאה משבץ. הם מאמינים כי השבץ קרה בעקבות המשחק הקבוע מול המחשב לאורך הלילה. כעת, ג'אראנוויט מודה שילדו היה מכור קשה לגיימינג, ומפציר בהורים אחרים לשים לב לתסמיני ההתמכרות ולא לאפשר לילדיהם להמשיך להרוס לעצמם את חייהם. View this post on Instagram A post shared by ปิยวัฒน์ หาริกัน (@piyawat_harikun) on Mar 26, 2018 at 11:45pm PDT "בני היה חכם ותמיד הצליח בלימודים, אבל הייתה לו בעיה קשה עם התמכרות לגיימינג", אמר האב, "ניסיתי להזהיר אותו לגבי השעות הארוכות שלו במשחקים והוא הבטיח לי לצמצם את זה, אבל זה היה מאוחר מדי. הוא מת לפני שהייתה לו הזמנות להשתנות". האב המשיך ואמר כי הוא רוצה שהמוות של בנו "ישמש דוגמה ואזהרה עבור הורים עם ילדים המכורים לגיימינג. הם צריכים להיות יותר קשוחים בשעות המשחק של הילדים שלהם או שהם עלולים לסיים כמו בני".





