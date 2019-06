דיווחים מצפון קוריאה מתארים את הזוועות שמתחוללות בארמונות הפרטיים של רודן המדינה – קים ג'ונג און. על פי מקורות פנימיים, הדיקטטור האכזר הוציא לאחרונה את אחד הגנרלים שלו להורג באחד ממשכניו המפוארים, על ידי כך שהוא זרק אותו לבריכה מלאה בדגים טורפים. כלי התקשורת בבריטניה מדווחים כי ההוצאה להורג בוצעה בעקבות חשד כי הגנרל מתכוון לערוך הפיכה שלטונית. מסתמן כי עוזרים של און חתכו את זרועותיו ורגליו של הגנרל, לפני שהם זרקו אותו לבריכה עם להקת דגי פיראנה. נכון לעכשיו, לא ברור האם הוא נהרג מדימום, טביעה או מהדגים. בריכת דגי הפיראנה היא רק דרך אחת שהרודן משתמש בה בשביל להיפטר מבוגדים פונטציאלים. על פי הדיווחים, און מוכר בשיטות ההוצאה להורג האבסורדיות שלו, שכוללות: פגיעה בבני אדם עם טילי נ"ט, שליחת "אויבים" למאכל טיגריסים, עריפת ראשיהם, תלייה ושריפה למוות באמצעות להביור. מומחים גורסים כי ההיגיון, כביכול, מאחורי השיטות האכזריות הוא לזעזע את נתיניו ולדכא כל מחשבה על מרד או הפיכה שלטונית. בכיר בשירותי הביון הבריטיים התייחס להוצאות להורג והדגיש כי זוהי הדרך של הדיקטטור בן ה-35 לזרוע פחד בקרב תושבי צפון קוריאה. "לרוב, ההוצאות להורג מתחוללות בשטחים ציבוריים", הוא מספר. "המטרה היא ליידע את כולם, כולל העוזרים הכי קרובים אליו, שהם עלולים למות בצורה מאוד לא נעימה אם רק מתעורר חשד שהם בוגדניים". View this post on Instagram A post shared by 아미 (@jiminiesneutron) on Apr 26, 2019 at 8:52am PDT מאות אזרחים כבר הוצאו להורג מאז שהוא עלה לשלטון בשנת 2011, כולל 16 מקורבים, גנרלים, שרים ועוזרים. בין הקורבנות הבולטים ביותר ניתן למצוא את הרמטכ"ל שלו, מנהל הבנק הלאומי של צפון קוריאה והשגרירים של מדינות מלזיה וקובה. כמו כן, דווח בשנת 2016 שהוא החליט להוציא להורג את שר החינוך שלו על ידי כיתת יורים – רק בגלל שהוא לא היה מרוצה מהגישה שלו. "הוא הוציא להורג בני משפחה שלו ואפילו בכירים בממשל, רק כי הם לא מחאו כפיים חזק מספיק באחד הנאומים שלו", המשיך הבכיר בשירותי הביון הבריטיים. "השימוש בדגי פיראנה זה קלאסי עבורו. הוא נוהג להשתמש בפחד לצרכיו הפוליטיים – בין אם הטורפים הקטנים באמת יכולים להרוג אדם ביעילות או לא. זה לא משנה עבורו".





