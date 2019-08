אלכסנדר קורנייב (66), יצא ללקט פטריות ביער הנמצא ליד כפר סולוק שבמזרח רוסיה, כאשר לפתע דוב חום קפץ עליו, קרע אותו לגזרים ואכל אותו בעוד חי.

שיירי גופתו של אלכסנדר נמצאו ביער ודווח כי לא נשאר מקום אחד בגופו שהדוב לא התעלל בו, קרע אותו או נגס בו. אלכסנדר יצא מביתו עם סכין קטנה בלבד על מנת להוציא את הפטריות, ולא היה לו שום סיכוי לצאת חי עם כלי הנשק הזה. "היה דם בכל מקום. הסכין שלו הייתה שבורה לשניים והיו סימנים למאבק", אמר סרגיי ריאבוב, ראש המועצה המקומית של הכפר. "הגופה שלו הייתה מונחת עם פניו מטה. לא הייתה נקודה אחת בגופו שנותרה בלי פגע".

Man, 66, eaten alive by bear phoned wife to joke about being mauled before attack https://t.co/m7wgOt2TeS pic.twitter.com/Pi3nqO451X