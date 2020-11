Gardener drowned in millionaire pal's pool after he 'caught wife flirting' https://t.co/ym3wN3D2V0 — The US Sun (@TheSunUS) November 11, 2020

אנגליה: גארת' ריס נמצא מת בבריכה, זמן קצר אחרי ששמע את אשתו הפרודה, קלייר, מפלרטטת עם אהובה החדש.

זה קרה אחרי שקלייר ניסתה לענות להודעה של גארת' אך במקום ללחוץ "שלח" היא בטעות חייגה אליו. קלייר לא ידעה שהוא על הקו מאזין לה, ובינתיים המשיכה לדבר עם אהובה החדש ולפלרטט איתו - וכל זה כשגארת' שומע כל מלה מהשיחה בת ארבע הדקות, שכללה לא מעט תיאורים מיניים.

כשקלייר הבינה מה קרה, היא עזבה את ארוחת הערב שלה עם בן זוגה החדש, גלן ראיין, ונסעה לגארת' שבאותו זמן שמר על בית יוקרתי של חבר עשיר. כשהגיעה, מצאה אותו מת בבריכה. בחקירתה תיארה קלייר את השיחה אותה גארת' שמע ככזו ש"לא נעים לשמוע".

"אני לא טכנולוגית ובמקום ללחוץ על 'שלח', לחצתי על 'חייג'", הסבירה. "אין לי מושג מה בדיוק הוא שמע. אני מרגישה רע עם מה שקרה. לפני זה, אני וחברים צחקנו על זה שהוא כתב לי 'אני הולך לטבול בבריכה'. הוא לא יכול לשחות ויש לו פוביה ממים, אז חשבנו שהוא צוחק. אם השיחה הזו קשורה למוות שלו, אני אצטרך ללמוד לחיות עם זה בשלום".

השניים נפרדו אחרי 11 שנות נישואים סוערות, כשקלייר הייתה זו שסיימה את מערכת היחסים. גארת' הודה בפני משפחתו שהפרידה הייתה קשה בשבילו. כמה שבועות אחרי שנפרדו, הוא חשד כי לאשתו יש קשר רומנטי חדש, מה שגרם לו לאכזבה וכעס.

ג'ו סמית', הבלשית החוקרת את המקרה, סיפרה כי בשעות הבוקר המוקדמות ביום מותו, גארת' חיפש בגוגל את השם 'גלן ראיין' במטרה למצוא את המאהב החדש של אשתו בפייסבוק. "מצאתי מסרים מגארת' המבקרים את ההחלטה של קלייר להתקדם כל כך מוקדם למערכת יחסים חדשה. הוא טען שזה לא מה שהוא הולך לעשות. גארת' סיפר לחברים משותפים שהוא לא יכול לחיות בלי קלייר".

למרות זאת, ד"ר קארן הנדרסון, חוקרת מקרי מוות טענה שאין כל הוכחה ששם קץ לחייו. "היה ברור שהוא נסער מזה שאשתו המשיכה הלאה ונישואיו לא יוכלו להחלים. למרות זאת, אין כל ראייה לכך שהוא התאבד. לא הייתה לו היסטוריה של בעיות נמטליות והוא לא השאיר מכתב".

נכון לעכשיו, החוקרים חושדים שמדובר בתאונה מצערת, וכי אולי בשל ההלם ממה ששמע, הוא מעד לתוך הבריכה ומת.