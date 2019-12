בריטית בת 30 מצאה את מותה בדרך הזויה ביותר, לאחר שניסתה לבצע אתגר שראתה בתוכנית ריאליטי כמה ימים קודם לכן. לאחרונה, מומחה לרפואה משפטית קבע כי מיה אוסטין, אישה שהתמודדה עם תסמונת הנעילה, מתה אחרי שנחנקה מחתיכת מרשמלו. מקורביה של אוסטין מספרים כי כמה שעות לפני מותה, היא התלוותה אל אמה לביקור בסופרמרקט. שם, היא דרשה ממנה לקנות את חבילת הממתקים לצורך אתגר שראתה בתוכנית הטלוויזיה Love Island. אתגר המרשמלו, כפי שנראה בתוכנית, למעשה דורש מהמשתתפים לטחוב כמה שיותר חתיכות אל תוך הפה. אומנם נשמע באתגר משעשע, אך מתברר שהוא עשוי להיות קטלני. View this post on Instagram A post shared by food+food= (@food_addiction2019) on Nov 30, 2019 at 9:45pm PST כשהייתה בת 21, אוסטין לקתה בשבץ מוחי אשר הוביל אותה להתמודד עם תסמונת הנעילה. מדובר בתסמונת בה קיימת פגיעה באספקת הדם לאזור מסוים במוח והופכת את הלוקים בה למשותקים. מאז היא משותקת לחלוטין ומרותקת לכיסא גלגלים. מקורבים של אוסטין מספרים שהיא ביקשה מהמטפלת שלה להכניס את המרשמלו לתוך פיה. לטענת המטפלת, היא הציעה לחתוך את הממתק, אך אוסטין סירבה. כמה רגעים לאחר מכן, היא החלה להיחנק עד שאיבדה את ההכרה. הוריה של אוסטין סיפרו כי זוהי לא הפעם הראשונה שהיא נחנקה ממזון. לטענתם, פעם אחת היא כמעט איבדה את ההכרה במהלך חופשה, בגלל שנחנקה מקציצת המבורגר. הפתולוג קבע כי סיבת המוות הייתה חסימה של דרכי האוויר.





