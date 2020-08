"מה שהיא עשתה זה גזר דין מוות": בלוגרית מניו יורק זעזעה את הגולשים ברשת אחרי שתיעדה את עצמה שוחה להנאתה בנהר ההדסון, על רקע פסל החירות. בלוגרית המזון דונה פ. פרסמה את הסרטון בחשבון הטיק טוק שלה תחת הכותרת: "שוחה עם ליידי ליברטי".

נהר ההדסון מוכר כבר שנים בקרב תושבי ניו יורק וניו ג'רזי בתור אחד ממקורות המים המזוהמים ביותר בצפון-מערב ארה"ב. לאורך השנים, מפעלים שונים פלטו מזהמים ושפכים אל תוך הנהר, כולל כימיקלים, שרידי מתכות ומזהמים אחרים. לקראת שנות ה-2000, הרשויות המקומיות פעלו להוריד את רמות הזיהום במי הנהר על ידי ניטור כמות השפכים שמוזרמים פנימה. אף על פי כן, רבים מתושבי האזור עדיין מגדירים את מקור המים כלא ראוי לרחצה.

I kno she had chemical burns after that