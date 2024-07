זוג תאומים זהים שהופרדו בלידתם חיו חיים זהים כמעט לחלוטין: ג'ים לואיס וג'ים ספרינגר, הידועים בכינויים "התאומים ג'ים", אומצו על ידי שתי משפחות שונות וגדלו בנפרד זה מזה. 39 שנים לאחר מכן הם התאחדו והבינו שכמה מהדברים שעשו ועברו במרוצת הזמן דומים באופן מדהים.

השניים נולדו בשנת 1940 וגדלו במדינת אוהיו, במרחק של 64 ק"מ זה מזה. באופן מדהים, שני זוגות ההורים המאמצים שלהם, שכאמור לא הכירו אחד את השני, החליטו לתת לתינוקות את אותו השם. ההקבלות לא נעצרו שם. לשניהם היה אח מאומץ בשם לארי וכלב בשם טוי. כמו כן, שניהם החליטו לעסוק בתחום אכיפת החוק כשהם התבגרו.

