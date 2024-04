כיצד מכסה ביוב מברזל הפך לחפץ מעשה ידי אדם המהיר ביותר בחלל החיצון? האסטרופיזיקאי רוברט בראונלי סיפר לאתר ה-Businessinsider את הסיפור הבלתי ייאמן על הניסוי הגרעיני, שהוא תכנן בעצמו, ששיגר את האובייקט אל מחוץ לאטמוספרה של כדור הארץ.

בראונלי הפריך את השמועות של אלו שלא האמינו לסיפור הביזארי, וטען כי זה אכן החפץ המהיר ביותר, כאמור, ששוגר לחלל על ידי האדם. לדבריו, מ-1945 ועד 1992 ארצות הברית פוצצה 1,054 פצצות גרעיניות בשורת ניסויים שביצעה. בשנות ה-50 החלה דאגה בממשלה ובציבור מהקרינה שפצצות אלו עלולות לשחרר לאטמוספירה, כתוצאה מכך עד 1962 הניסויים נערכו מתחת לאדמה, אך גם פה הועלה חשש מהתוצאות שעלולות להתרחש מהניסויים שנערכים בפצצות אלו.

הניסוי הראשון שקיבל את הכינוי Uncle (תרגום: דוד), התפוצץ מתחת לאתר ניסויים במדבר נבדה ב-29 בנובמבר, 1951. הם פוצצו פצצה כחמישה מטרים מתחת לפני השטח ולאחר הפיצוץ, החלק העליון של פטריית העשן הגיע לגובה של 3,500 מטרים. ב-1957 החל מבצע פלאמבוב, שכלל סדרה של ניסויים גרעיניים שהתבצעו בין ה-28 במאי ל-7 באוקטובר 1957. המבצע כלל את סדרת הבדיקות הגדולה, הארוכה והכי שנויה במחלוקת בתולדות ארצות הברית.

הפעולות כללו 29 פיצוצים, כשרק שניים מתוכם לא יצרו תפוקה גרעינית. 21 מעבדות וגופים ממשלתיים היו מעורבים בניסוי. בעוד שכמעט כל הניסויים הוקדשו לפיתוח ראשי קרב לטילים בטווח בינוני ובין יבשתי, היו גם ניסויים בראשי קרב עבור הגנה אווירית ונגד צוללות שיצרו תפוקות גרעיניות קטנות. המבצע כלל גם ניסויים בעלי השפעה צבאית על מבנים אזרחיים וצבאיים, כשאחד מהם היה תמרון הכוחות הגדול ביותר שיוחס לניסוי גרעיני בארצות הברית. במהלך המבצע שוחררו 58,300 קירי של יוד רדיואקטיבי לאטמוספרה. בנוסף לחשיפה האזרחית תרגילי כוחות חשפו יותר מ-3,000 אנשי צבא לקרינה גבוהה.

