צדדיה האפלים של הרשת החברתית פייסבוק נחשפו לאחרונה בתחקיר של אתר האינטרנט Livescience – ובו הצצה אל השוק השחור של סוחרי שרידי גופות ברשת. על פי תנאי השימוש של הרשת החברתית, חל איסור מוחלט על קנייה ומכירה של איברים או נוזלי גוף אנושיים. למרות זאת, סוחרים מרחבי העולם ניצלו את הגדרות הפרטיות בקבוצה שלהם על מנת למכור ולקנות שרידי גופות באלפי דולרים.

באחד הפוסטים המצמררים שפורסמו באחת הקבוצות הללו, סוחר מארה"ב הציע למכירה גולגולת שנבזזה מן הקטקומבות בסוסה, העיר השלישית בגודלה בתוניסיה. הסוחר תיאר את הגולגולת כ"בעלת גוון פטינה כהה" והציע אותה במחיר של כ-550 דולרים. כמו כן, היו סוחרים אחרים שהציעו למכירה עוברים וילדים בצנצנות עם חומרים משמרים.

Looted skulls and human remains are being sold in black markets on Facebook https://t.co/7WMrsxUVCs pic.twitter.com/MgWipYU7Y6