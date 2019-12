יוטה: תושבת שמרה את גופת בעלה במקפיא במשך יותר מעשור

תושבי העיר אוטואילה, אשר במדינת יוטה, עדיין מנסים לעכל את החדשות המצמררות על אחת השכנות שלהם. כוחות המשטרה חשפו לאחרונה את ממצאי מבצע החיפוש בדירתה, אשר הוביל אותם למצוא את גופתו הקפואה של בעלה, במקפיא הבשר בבית. ג'ין סורון-מאת'רס מתה בחודש נובמבר האחרון לאחר שחדלה את טיפולי הדיאליזה שלה. שוטרים הוזעקו אל יחידת הדיור המוגן שלה לאחר ששכנים החלו לדאוג לשלומה. שם, הם מצאו את גופתה ואת גופת בעלה, פול מאת'רס, אליו הוצמד מסמך משפטי שבו נכתב: "אשתי לא עשתה את זה". חוקרים מעריכים כרגע כי ג'ין שמרה את גופתו של בעלה בביתם במשך יותר מעשור בשביל להמשיך לקבל תשלומי רווחה על שמו. שכנים של בני הזוג מספרים כי פול היה חייל לשעבר בצבא ארה"ב וחולה סופני, אשר נהג לקבל תשלומים חודשיים מארגוני וטרנים וביטוח לאומי. אחד השכנים התייחס לפרשה ואמר: "הסיפור שהיא נהגה לספר היה שבעלה עזב אותה. ממה שאני יודע עכשיו, הייתי אומר שהתוכנית שלה באמת הייתה לשמור את הגופה ולהמשיך לקבל את התשלומים שלו כי זה היה מקור ההכנסה היחידי שלה". Police find woman dead and body of her husband in a freezer When Utah police were called to check on Jeanne Souron-Mathers, officers found her dead and her husband's body inside a freezer. Police say they suspect foul play. CNN affliate KS... https://t.co/oBx7Ndnsub #Video #USRC pic.twitter.com/IDiwIXygjT — Top U.S. & World News (@USRealityCheck) November 28, 2019 המסמך שהוצמד אל גופתו הוחתם על ידי נוטריון בדצמבר של 2008. הסמל ג'רמי הנסון, המעורה בפרטי הפרשה, סיפר כי בלשים איתרו את הפקידה שחתמה על המסמך המשפטי וחקרו אותה בנושא. "היא אמרה שהיא לא קראה את המסמך", אמר הנסון, "היא פשוט חתמה עליו". הסברה הרווחת כרגע היא שפול ככל הנראה מת בחודש פברואר של 2009 ואשתו לא דיווחה על מותו בשביל להמשיך לקבל את תשלומי הרווחה שלו. לאורך השנים, היא קיבלה למעלה מ-177 אלף דולר מביטוח לאומי וארגוני וטרנים. נכון לעכשיו, המשטרה עדיין חוקרת את נסיבות מותו המדויקות של פול. {title}





