הציפייה של כולנו מבני נוער שהולכים לצופים הוא שהם ילמדו כיצד להיות עצמאים, לחשוב קדימה ולתכנן את עתידם. עם זאת, איש לא ציפה שנער צופים בשם דיוויד צ'ארלס האן, שהתחביב שלו הוא פיזיקה גרעינית, יבנה כור גרעיני מסוכן במחסן של בית אימו.

האירוע התרחש באוגוסט 1994, כשדיוויד היה רק בן 15. מעשיו לא נעלמו מעיניהם של שכניו הערניים, שהזעיקו במהרה את המשטרה לאחר שהבחינו בו מעמיס חומר חשוד למכוניתו. בהתחלה, הם חשדו שהוא מנסה לגנוב צמיגים – אבל האמת התעלתה על כל דמיון.

כשרשויות החוק פשטו על המחסן וחוקרים הבינו עד מהרה שלא מדובר באירוע גניבה. למעשה, היה מדובר במשהו הרבה יותר גרוע. הם ערכו חיפוש במקום, גילו חומרים רדיולוגים בקופסאות שימורים, וכל פריט היה מזוהם ברמות מופרזות. בשלב הזה היה כבר ברור לאן הם הגיעו: מעבדה ליצירת חומרים רדיואקטיביים.

