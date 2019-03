מכות מצרים בכל העולם: 11 דברים מוזרים שנפלו מהשמיים

כפי שהבטיחו החזאים, לשם שינוי, סופת האימים שתקפה את מלטה הגיעה גם אלינו, אם כי בחצי כוח בהשוואה למה שהלך שם. כי עם כל הכבוד להצפות באיילון ושיטפונות בנגב, עצים לא נעקרים כאן ודגים לא נשטפים לחוף או צונחים מהשמיים. בערים הצפוניות סיינט ג'וליאן ושמשייה (Xemxija) שבמלטה, כזכור, ניתן לראות כיצד הגלים החזקים שמכים במזח שוטפים דגים חיים אל הרחוב, וכיצד פרצי הרוח העזים מעיפים קרפיונים לשמשות של מכוניות. ועם כמה שמה שהלך במלטה היה מטורף לחלוטין, זו כמובן לא הסופה הראשונה שהצליחה להמטיר דברים לא טבעיים על בני האדם: הנה עוד כמה דוגמאות עבר של הדברים הכי הזויים שנפלו פתאום מהשמיים:

בחודש אפריל האחרון, מעל מ-10 אווזים צנחו לפתע מהשמיים במפלי איידהו שבאיידהו, במהלך סופת רעמים חזקה. כ-50 מהם נמצאו מתים בחניון, ויותר מ-60 אחרים על גג של מחסן סמוך. תושבים מופתעים הספיקו לצלם את האווזים הצונחים, שלפי הרשויות נהרגו כתוצאה מפגיעה של ברק בזמן הנדידה שלהם. לנילס שלום.

The city in Idaho from the sky suddenly fell more than 50 dead geese https://t.co/WBpYsoDJ53 pic.twitter.com/nmNc3LNmjK