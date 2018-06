פרשת רצח ג'ונבנה רמזי, שנמצאה ללא רוח חיים במרתף ביתה בקולורדו בבוקר שאחרי חג המולד ב-1996, מטרידה עד היום לא רק את ארה"ב, אלא אנשים ברחבי העולם כולו. כבר מעל לשני עשורים שחוקרים רבים מנסים לגלות מה עלה בגורלה של הילדה המסכנה, מי אחראי לרצח שלה והאם משפחתה הייתה מעורבת בדרך כלשהי ברצח.

הפסיכיאטר החוקר ד"ר סטיבן פיט, בן 59, היה הראשון להצביע על ראייה שגרמה לתפנית מסקרנת בפרשת הרצח. פיט, שלקח חלק פעיל בחקירה בזמן אמת, העלה את חשד המשטרה נגד המשפחה לאחר שהאמין שחתיכת אננס שנמצאה בקיבתה של ג'ונבנה היוותה ראייה למעורבות של משפחתה בכיסוי עקבות הרוצח, בעיקר מאחר והאם טענה בתוקף ובניגוד לממצאים שהיא לא נתנה לבתה לאכול אננס - בעוד טביעות אצבעותיה היו על קערת האננס ממנה אכלה ג'ונבנה זמן קצר לפני שנרצחה.

