"אני חייבת להפסיק לעשות את זה במהירות של 177 קמ"ש – אני עוד עלולה למות": כך כתבה צעירה אלמונית מבריטניה בסרטון שפרסמה בחשבון הסנאפצ'אט שלה, רגעים ספורים לפני שנפלה מהמכונית במהירות גבוהה. כעת, הסרטון שצולם לפני התאונה המפחידה הפך לוויראלי ברשתות החברתיות.

התקרית התחוללה בשעות הבוקר המוקדמות של יום שבת האחרון, כאשר הצעירה עשתה את דרכה עם חברה על הכביש המהיר M25 שעובר במחוז סוריי, דרומית ללונדון. בשלב מסוים תוך כדי הנסיעה, הצעירה הוציאה את פלג גופה העליון מהחלון בשביל זווית הצילום הדרמתית ונפלה החוצה על כביש האספלט.

The front seat passenger was hanging out the car whilst filming a SnapChat video along the #M25. She then fell out the car and into a live lane.

It is only by luck she wasn’t seriously injured or killed.#nowords

2846 pic.twitter.com/b7f1tPJTEb