קהילת חוקרי העב"מים סוערת בעקבות תיעוד יוצא דופן מהקונגרס במקסיקו. בשעות האחרונות, חיימה מאוסן, עיתונאי וחוקר עב"מים, הציג בפני פוליטיקאים מקומיים שתי גוויות, לכאורה, של חייזרים זעירים שנמצאו באמריקה הדרומית. בתיעוד – שהפך עד מהרה לוויראלי ברשתות החברתיות עם מאות אלפי צפיות – אפשר לראות את הגופות המיובשות שוכבות בקופסה עם מכסה זכוכית.

"הממצאים הללו אינם תוצר של אבולוציה ארצית", ציין מאוסן בפני הנוכחים. "אלו לא יצורים שנמצאו באתר התרסקות של עצם בלתי מזוהה. הם נמצאו במכרות דיאטומאות (אצות) לאחר שהתאבנו". לדבריו, גוויות החוצנים התגלו סמוך לעיר קוסקו, בדרום-מזרח פרו.

