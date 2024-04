גרושתו של ג'וש באולינג, שהתחתן לאחרונה עם התאומה הסיאמית אבּי הנסל, תובעת אותו בבית המשפט במינסוטה. לפי כלי התקשורת האמריקאים, אניקה באולינג, שהייתה נשואה לג'וש במשך 9 שנים, הגישה תביעת אבהות נגד ג'וש ואדם נוסף ששמו גאבין וטנסדל.

לא הרבה פרטים ידועים על כתב התביעה נגד ג'וש וגאבין, שהוגשה באוקטובר 2023. לפי המסמכים שהוגשו בבית המשפט, לפני כמה שבועות הוסיפו לראיות ממצאים של "בדיקה גנטית" – אם כי לא ברור איזה. לפי ההערכות, התביעה קשורה לבתה הקטנה של אניקה שנולדה בשנת 2020.

ג'וש, אח סיעודי וחובש לשעבר בצבא ארה"ב, נישא לאניקה בשנת 2010 ו-6 מאוחר יותר, השניים הביאו לעולם ילדה בשם איזבלה. בני הזוג התגרשו בשנת 2019 ויש להם משמורת משותפת על הילדה בת ה-8. בתה הקטנה של אניקה – בת 3 שפרטי זהותה לא פורסמו – נולדה בשנה שאחרי הפרידה, ומתוארת במסמכי הגירושין בתור "אחותה למחצה של איזבלה". הסברה הרווחת כרגע היא שאניקה מנסה לפתור בבית המשפט את סוגיית האבהות של בתה הקטנה.

ג'וש באולינג עלה לכותרות בשבוע האחרון לאחר שפורסם כי הוא התחתן עם אבּי הנסל – התאומה הסיאמית של בריטני הנסל. האחיות, שחגגו לאחרונה יום הולדת 34, אובחנו בלידתן עם דיספאליק פראפגוס (Dicephalic parapagus). מדובר בפגם מולד נדיר שבו אחים חולקים את פלג גופם העליון והראשים שלהם נמצאים זה ליד זה. האחיות חולקות את מחזור הדם שלהן ואת כל האיברים מתחת למותניים. אבּי היא האחות בצד ימין ובריטני היא האחות בצד שמאל.

Conjoined twin Abby Hensel’s husband hit with paternity suit — two years after they married https://t.co/dJxWGdPKVG pic.twitter.com/3Nc2jfkKvD