יש שמעריצים אותה, יש שלועגים לה - ועכשיו יש גם מי שמפחדים ממנה: תמונה מהמאה ה-19 שצולמה בקנדה הובילה לתיאוריית קונספירציה חדשה מצמררת, משום שמי שמצולמת בה דומה שתי טיפות צמות קלועות לגרטה תונברג. גרטה, בת 16 בלבד, הפכה בחודשים האחרונים לאחת מהנערות המפורסמות בעולם, לאחר שהצליחה לעורר מודעות בלתי רגילה למשבר האקלים ולרצון שלה לעשות מה שאפשר כדי לשמור על איכות הסביבה. היה זה אך צפוי שהפרסום הרב שקיבלה יביא איתו גם דברים מפוקפקים יותר - כמו הקונספירציה שבה היא מככבת עכשיו. התמונה המדוברת היא אמתית לחלוטין וצולמה ככל הנראה בשנת 1898. רואים בה שלושה ילדים עובדים במכרה זהב בקנדה, כאשר אחת מהם - הילדה מצד שמאל של התמונה - דומה לגרטה. כל כך דומה ששיערה אפילו קלוע בצמה בדיוק באותה הצורה והבעת פניה דומה לזו שלה. GUYS, Greta Thunberg is a time traveler!! pic.twitter.com/80vvBFoFo6 — Carry Bari (@Carolalonde26) November 19, 2019

So, ‘Greta Thunberg’ is in a photo from 120 years ago, and it’s my new favourite conspiracy. Greta’s a time traveller, from the future, and she’s here to save us. pic.twitter.com/5ObTjPFXvk — Jack - J.S. Strange (@JackSamStrange) November 18, 2019 הדימיון המפחיד בין השתיים גרם לאנשים בעולם להאמין שגרטה היא נוסעת בזמן, שנשלחה לשנים שלנו על מנת למנוע את משבר האקלים, שהיא כבר יודעת את התוצאות הקשות שלו לעתיד. זה כמובן לא מסתדר עם העובדה שלפי הצילום היא בכלל חיה בעבר - אבל נו, למי אכפת מעובדות, נכון? למרות שהתמונה הזו הפכה לוויראלית בכל הרשתות החברתיות, איש מטעמה של גרטה עדיין לא הגיב לתיאוריית הקונספירציה המתפתחת. אם היינו צריכים לנחש - היא הייתה אומרת את זה: ואם כבר: {title}





