טרגדיה במלזיה, שם נער בן 16 שנכנס עם חברו הטוב לבית "רדוף רוחות" בעת חופשה משפחתית, סבל מדום לב ומת במקום.

פרטיו של הנער לא הותרו לפרסום, אך תיעוד מרגעי האימה עלו לרשתות החברתיות על ידי אחד מהתיירים האחרים ששהה במקום. לפי הצהרת המשטרה המקומית, הנער הגיע לבית, הממוקם באטרקציה תיירותית פופולרית בבנטונג, ב-1 בדצמבר. בשלב כלשהו, הנער, שנבהל מדבר מה בבית, התמוטט ואיבד הכרה. נוכחים במקום ניסו לבצע החייאה בנער הצעיר עד להגעת כוחות חירום למקום, אך ללא הצלחה.

הנער נלקח מחוץ לבית בניסיון לספק לו שירותי רפואה בהולים, אך מאוחר יותר התברר כי לא ניתן היה לעשות דבר להצילו. נתיחת גופתו חשפה כי הקורבן סבל מחור בדופן הלב.

A teenage boy has died of a heart attack after visiting a 'haunted house' in Malaysia with a close friend.



The 16-year-old victim, who has not yet been named, went into cardiac arrest in the house located at a popular tourist attraction in the municipality of Bentong pic.twitter.com/R2u9svSjTE — MassiVeMaC (@SchengenStory) December 6, 2021

דובר מחוז בנטונג, זייהם מוהד קהר, אמר כי מותו של הנער נרשם כמוות פתאומי. ד"ר מארק אסטס, קרדיולוג אמריקאי מהמכון הרפואי של אוניברסיטת פיטסבורג, אמר כי "אצל אנשים עם גורמי סיכון או מחלות לב וכלי דם, צריך להפחית שהות בסביבה בה אפשר לסבול מלחץ פתאומי כמו זה".

לפי מכון הרפואה קליבלנד קליניק שבאוהיו, במקרים נדירים הפחדות פתאומיות עלולות להוות טריגר לדום לב, בעיקר בקרב אלו הסובלים ממחלות לב.

לא ברור אם הוריו או חברו של הנער ידעו על מצבו הרפואי טרם הטרגדיה.