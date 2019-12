4 מקרי היעלמות מוזרים ומסתוריים

אמבר רוז סמית בת השנתיים הייתה נעדרת יום אחד בלבד, אך המקרה שלה הוא באמת אחד המוזרים והמסקרנים ביותר. לדברי אביה של אמבר, אמבר שיחקה בחצר ביתם ב-8.10.2013. כאשר האבא נכנס לבית למספר דקות, הוא שב החוצה והופתע לגלות שהיא כבר לא נמצאת שם. חיפוש נרחב הופעל בכל העיר על מנת למצוא את הילדה הקטנה. תא מתנדבים גדול ומיוחד הוקם, ואלה חיפשו אחר הילדה וסרקו כמעט כל מקום אפשרי במחוז ניאייגו, מישיגן - אולם, ללא הצלחה. יום לאחר מכן, נמצאה אמבר רק כמה קילומטרים מביתה, בריאה ושלמה. מה שהפתיע את כולם הוא שהיא התגלתה במקום שכבר נערך בו חיפוש יסודי על ידי המתנדבים. איך בת השנתיים הצליחה "לחמוק" מצוותי החיפוש ומה באמת קרה לה? זאת שאלה שהחוקרים והמתנדבים לא הצליחו לפענח עד היום, היות ואמבר הייתה קטנה מדי בשביל לתאר. Amber alert now issued for Amber Rose Smith in Newaygo County. Missing since 2pm @9and10News http://t.co/QPAowsKbAx pic.twitter.com/FkAiyMnT6n — Kevin Essebaggers (@TVKevinNews) October 9, 2013

סטיבן קובאקי סיפורו של סטיבן הוא סיפור של תעלומה אמיתית הגובלת בעל טבעי. בוקר אחד, הסטודנט קובאקי החליט להתפנק בכמה שעות של טיול סקי. כאשר לא חזר לביתו, החלו אחריו החיפושים. באופן מוזר התגלו טביעות רגליים במקום בו הייתה עדות שהוא היה, כאשר טביעות הרגליים היו ממש בקצה מים קפואים. לא היה שום סימון על פני המים ולא סימנים לכך שהקרח נשבר בשום מקום. מאוחר יותר באותו היום התגלה ציוד הגלישה של קובאקי, יחד עם תיק הגב שלו. בסופו של דבר החיפושים אחריו הופסקו, ובני משפחתו כבר היו מוכנים לרע מכל. לאחר שנה, קרה הדבר הכי מופרע בעולם - הוריו של קובאקי נדהמו לראות אותו פתאום בביתם. הוא טען שהתעורר מוקדם יותר באותו היום בשדה בפיטספילד, מאות קילומטרים מהמקום בו הוא נעלם ויותר מ-60 ק"מ מבית המשפחה. ובאשר למה קרה באותו יום, סטיבן סיפר שאינו זוכר שום דבר, ולא הסכים להתייחס לאירוע בשום כלי תקשורת. באופן צפוי למדי, רבים חושבים שקובאקי נחטף על ידי חייזרים. Remember when 23 yr old Steven Kubacki was student of Hope College in Michigan and was found 700 miles in a field.



"He was abducted by Aliens" pic.twitter.com/zuCaZQXckX — Anon Heel (@AnonHeel) May 26, 2018 ברנדה הייסט בשנת 2002, ברנדה הייסט, תושבת פנסילבניה, נעלמה באופן מסתורי בזמן שעברה בחייה תהליך גירושין לא פשוט, כשהיא עם שני ילדים – בני 8 ו-12. בעקבות חיפוש נרחב אחריה שלא הניב קצה חוט באשר למה שעלה בגורלה, היא הוכרזה כמתה, על פי החוק במדינה. 11 שנה לאחר מכן, כשכולם בטוחים שהיא אכן לא בין החיים, קרתה תפנית מטורפת כאשר ברנדה הגיעה לתחנת משטרת פלורידה והודיעה בפני השוטרים כי היא הנעדרת שאותה חיפשו זמן רב בפנסילבניה. היא טענה כי באותו היום שבו נעלמה, היא בעצם הייתה בפארק ציבורי, כשהיא יושבת ובוכה ללא הפסקה. קבוצה של שלושה זרים ניגשה אליה ושאלה אותה אם היא רוצה להצטרף אליהם לפלורידה. היא הסבירה שבאותה עת של משבר, היא פשוט "נשברה" והלכה איתם, על מנת להשאיר את חייה הישנים מאחור. היא סיפרה לשוטרים שכיאה לחיים החדשים שבחרה, היא התדרדרה לסמים ולעיתים קרובות העבירה את ימיה בשוטטות ברחובות. ברנדה הבינה שהיא עשתה טעות איומה, ו-11 שנים לאחר מכן היא ניגשה לתחנת המשטרה על מנת לשקם את חייה. עם זאת, שני ילדיה לא רצו לחדש את הקשר עם אימם, שהשאירה אותם מאחור. There are some Missing Persons who just leave - The story of Brenda Heist: http://t.co/qewemift0w pic.twitter.com/jmRqnvgPm5 — The Mid 70s (@TheMid70s) May 2, 2013

לינדה ארטיגה ב-22.09.2012, קרה אחד ממקרי ההיעלמויות הכי מוזרים שהתרחשו בשנים האחרונות. זה קרה בארקנסו, אחר הצהריים. אדי האף ואחותו לינדה ארטיגה (53) תכננו לצאת להליכה ביער, כפי שעשו לעתים קרובות. כשדי חזר לבדו מהטיול, הוא סיפר שלינדה נותרה מאחור בבית של קרובי משפחה. אולם, לאחר שלא חזרה הביתה התברר שהיא בכלל לא ביקרה את קרובי המשפחה האלה כפי שאדי טען. מהר מאוד התברר שלאדי אין שום זיכרון אמתי באשר למה שקרה בטיול שלו עם לינדה. כשהבין שהיא לא נמצאת בבית הקרובים שלהם, הוא נותר מבולבל והיה נראה שהוא לא מבין בדיוק איפה הוא ומה קורה. משלחת חיפוש הוקמה במהירות ובסופו של דבר לינדה נמצאה במעבה היער - אבל לא כאן נגמר הסיפור הביזארי. לינדה נמצאה כשהיא בשוק ואחוזת אימה. היא טענה מאוחר יותר שאחיה סבל מסוג כלשהו של פציעה ושהיא הציעה לחזור חזרה כדי לקרוא לעזרה. בדרך היא ראתה מטיילים אחרים, אבל למרות שהיא צעקה לעברם היה נראה שהם אינם מודעים כלל לנוכחותה, כאילו הייתה אוויר. מה שעוד יותר מוזר הוא שלטענתה היא גם ראתה צללים של דמויות בעצים ובשיחים שנדמה שצפו בה ועקבו אחריה. הדבר הבא שהיא זוכרת הוא שהיא שמעה את משלחת החיפוש קוראת בשמה והיא ניסתה להגיע אליהם. עד היום, לא ברור מה קרה ללינדה ומה השפיע כך על הזיכרון של אחיה. View this post on Instagram A post shared by Valentin Gundlach (@valentingundlach) on Dec 1, 2019 at 6:06pm PST {title}





